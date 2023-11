“Si la ciencia preserva la vida del hombre, es el arte que le da sentido y hace digna la vida”, sostiene el muralista mexicano Héctor Cruz García. Con 91 años, el artista plástico ayudante de Diego Rivera y cuya obra formó parte de los billetes de la Lotería Nacional, en el marco de los Cien años del Muralismo en México, llega con una nueva exposición a la prestigiosa Galería EXU titulada “La luz en el paisaje”, con actos inaugurales los próximos 25 y 26 de noviembre.

Al sur de la Ciudad de México, en San Ángel, se encuentra un taller impregnando de colores y emociones que solo el arte puede evocar. Desde ahí, vestido con camisa negra y suéter gris, tras un fondo lleno de cuadros y reconocimientos por su trayectoria, comparte a Newsweek en Español que su exhibición resulta una selección de obras en múltiples formatos al óleo, cuyo fin es invitar al espectador a un recorrido de inspiración poética a través del color, la luz y el paisaje.

“Es una obra que realicé durante este año sobre paisajes, principalmente del Valle del Mezquital, me gusta mucho ese lugar. Son alrededor de 50 obras. Es un tema de magueyes, cactus y otra vegetación. Fundamentalmente los magueyes me inspiran por ser una planta que lucha por sobrevivir en lujares inhóspitos y traté de captar ese dramatismo”, relata el pintor nacido en julio de 1932 en Chimalhuacán, Estado de México.

En esta muestra, el también autor de enormes murales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presenta una selección de pinturas, desde grandes formatos hasta estudios en mediano y pequeño formato. Cada pincelada y cada obra se convierte en lecciones que enriquecen su propio estilo. Además, la curaduría estuvo a cargo de sus dos hijos.

“Es una amplia colección de óleos de 2×2 metros, hasta obras pequeñas, acrílicos (…) El doctor Jaime Torres, maestro de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es un personaje que yo admiro mucho y prácticamente es una explosión que le voy a dedicar a él como un homenaje”, detalla desde su taller.

HÉCTOR CRUZ FUE AYUDANTE DE ESCENÓGRAFO

Con más de medio siglo de una trayectoria reconocida por pares y críticos. Su camino artístico pasa por varias estaciones fundamentales del arte moderno mexicano: “La Esmeralda” del Instituto Nacional de Bellas Artes (como estudiante y profesor), la Escuela Nacional de Artes Plásticas, antigua Academia de San Carlos, de la UNAM; el Taller de Integración Plástica y el muralismo, los postulados de la influyente Escuela Mexicana de Pintura, así como la búsqueda de lenguajes y estilos personales tras el parteaguas establecido por la generación de la ruptura. Un movimiento que surge en la década de 1950 en el país y que representó un cambio artístico e ideológico.

A medida que Héctor Cruz creció, se enfrentó a la realidad de que su sueño artístico no era un camino fácil. Las críticas y las dudas amenazaron con eclipsar su visión, pero la llama de la creatividad ardió en su interior.

En palabras de este muralista, para ayudarse económicamente en sus estudios, trabajó como ayudante de escenógrafo en algunos teatros de revista como el Folies, El Lírico, entre otros. Y en las Carpas de Barrio, como El Ofelia de “Clavillazo”, donde realizó telones para los sketches de artistas y cómicos populares del momento.

SU ACERCAMIENTO CON EL MURALISTA MEXICANO DIEGO RIVERA

En ese transitar, obtuvo por concurso la decoración del antiguo Tenampa, una cantina tradicional de la CDMX ubicada en la Plaza Garibaldi, donde pintó diferentes temas típicos de Guadalajara. Sobre su acercamiento con Diego Rivera, narra que cuando este iba a pintar un mural en el Hotel del Prado, asistió en “calidad de albañil” para preparar los muros y las mezclas para el fresco. Y esa experiencia la resume de la siguiente manera: “Mi vida en el arte ha sido una profunda reflexión sobre el mundo que me rodea; el que me ha tocado vivir”.

—¿Cómo fue su acercamiento con el cubista y muralista mexicano Diego Rivera? —preguntamos.

—Él iba a pintar un mural en el Hotel del Prado, a su vez, yo tenía un maestro que era técnico de Diego Rivera, el maestro Sánchez Flores. Este me dijo que íbamos a preparar los muros para la obra. De esta manera, asistí en calidad de albañil para alistar los muros y las mezclas para el fresco. Fue mi primer contacto con Rivera; fue una labor fantástica establecer las bases técnicas, mientras todavía no me encarrilaba en la carrera de pintor.

LUCHADOR DE LOS ARTISTAS

Además de pintor, Cruz García ha sido un gran luchador de los derechos de los artistas. Realizó el Primer Simposio Nacional “El artista plástico y el derecho de autor”, en 1986, y dio origen a la creación del museo de Pago en Especie de la Secretara de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el antiguo Palacio del Arzobispado.

Durante 70 años de trayectoria artística, ha desarrollado su propia visión del paisaje, usando técnicas de óleo y acrílico en una gran diversidad de formatos. Considerado uno de los más grandes muralista de México, su obra más representativa se encuentra en la SCJN; un mural inaugurado en el año 2000, de nombre “Génesis, Nacimiento de una Nación”.

Su obra pictórica se ha exhibido en América, Europa y México, desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington, hasta el Senado de la República, donde recibió un homenaje por su trayectoria en 2014. Recientemente su trabajo fue exhibido en Francia, Inglaterra y España.

“LA LUZ EN EL PAISAJE” DE HÉCTOR CRUZ LLEGARÁ AL PARQUE LINCOLN

La obra pictórica “La luz en el paisaje”, ubicada en la Villa San Jacinto, San Ángel, al sur de la Ciudad de México, estará en exhibición hasta el 30 de mayo de 2024. Dentro de sus actos inaugurales habrá distintas actividades: el sábado 25 de noviembre, después del corte de listón, habrá una conversación con el maestro Antonio Crestani sobre el universo pictórico seleccionado. En tanto, el domingo 26 se realizará un recital con Mariana Chávez Lara y Carlos Iván. En febrero, la presentación quedará plasmada en una galería fotográfica en la zona de Polanco.

“Hay un proyecto bonito de exhibir en fotografías parte de esta obra en el Parque Lincoln. Y una novedad a destacar es que cada una de las imágenes va a llevar una frase de las personas que han escrito sobre mi obra, empezando por Carlos Pellicer, Cristina Pacheco, entre otros”, concluye Cruz García con una sonrisa en el rostro.

Finalmente, sobre el muralismo urbano contemporáneo, uno de los formatos más representativos de la intervención gráfico-pictórica en muros —junto al graffiti, el street art y la gráfica expandida—, califica de “extraordinario” el trabajo que están haciendo los jóvenes.

“Admiro la obra urbana, el nuevo muralismo que se está haciendo en las calles, veo el gran talento de este pueblo. Por el Palacio Legislativo hay un recorrido de varios kilómetros que está lleno de pintura mural; es impresionante”, resalta. N