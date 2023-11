“Que limpien su nombre, es falso todo lo que están diciendo. No hemos hablado con nadie, no hemos tenido respuestas. Son mentiras, ellos eran unas personas muy tranquilas y pacíficas, se querían mucho. En ellos no existía la maldad” declara Cinthya Baena, hermana de le magistrade Ociel Bahena, previo a la ceremonia religiosa llevada a cabo en la Catedral de Aguascalientes durante este martes.

Y es que la autoridad encargada de la investigación en el estado, ya ha comenzado a descartar la intervención de algún tercero en el crimen, o de razones relacionadas al activismo que llevaba a cabo. La familia ahora asegura que la versión de la fiscalía, es falsa.



A 24 horas del crimen, fiscal apunta que habría sido asesinado por su pareja

El fiscal general del estado, Jesús Figueroa, ha señalado que las primeras indagatorias en torno a la muerte de Ociel Baena, cuyo cuerpo fue encontrado este lunes en el residencial Punta del Cielo, apuntan a que Dorien (su pareja), habría terminado con la vida del activista, y después se había suicidado. El fiscal ha subrayado los hallazgos que considera apoyan esta hipótesis: huellas hemáticas en ambos pisos de la residencia, y una herida directa en la yugular.

“Primero tendríamos que incorporar como información, que en el caso del magistrado, tiene 20 heridas” apuntó. “Encontramos huellas hemáticas tanto en la planta alta como en la baja, para nosotros se da una discusión o pelea en la planta alta, en una de las recámaras, en la cama. Donde se encontraban ambas personas. Posteriormente desciende el magistrado ya herido, y hay huellas de goteo. Y ahí es donde nosotros concluimos se provoca la lesión mortal, en la planta baja y en la yugular” sentenció, tras realizar las primeras necropsias de ley.

“Luego observamos pisadas, y corresponden al tamaño de la pareja del magistrade. Posteriormente asciende y desciende, y encontramos instrumentos cortantes, y se utilizan para privarse de la vida” detalló en entrevista.

Para soportar la teoría de que primero se registró un ataque contra le magistrade, explicó que se estudiaron las pisadas encontradas en la escena del crimen, y el hallazgo de las hojas de afeitar. Sin embargo, cabe mencionar que de la misma escena surgieron imágenes explícitas que se filtraron a la prensa. Esto es sancionado bajo la Ley Ingrid aprobada en el Senado de la República, que condena hasta con 36 años de prisión a quien publique imágenes victimizantes de estos crímenes.

A pregunta expresa de si ya se ha descartado algún móvil relacionado con el activismo del magistrade, algún acto de odio o la participación de una tercera persona, afirma que se están siguiendo todos los protocolos establecidos.

“No se descarta, atendiendo al protocolo, que es un protocolo que nos obliga a observar todas las situaciones que se pudieran presentar” concluyó.

Autoridades, obligadas a investigar amenazas y discriminación contra Ociel

Actualmente, existe un protocolo de actuación vigente emitido por la Fiscalía de la República, desde el año 2017. Es entonces cuando se lanza una estrategia a nivel federal para atender delitos contra la comunidad LGBT. Dicho protocolo marca los parámetros para todos la fiscalías del país.

Así, se obliga a llevar a cabo un enfoque diferencial en investigaciones como la de Ociel y Dorien: es decir, las autoridades están obligadas a estudiar los contextos de una muerte violenta como esta. La SCJN señala en su Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o identidad de género, que “una de las herramientas más poderosas con que cuentan las y los juzgadores para analizar casos de discriminación, es la de identificar los estereotipos que se tienen sobre diversos grupos de personas…”

En este contexto, le magistrade habría declarado en varias ocasiones que ya se habían registrado amenazas en su contra relacionadas a su orientación y activismo. En especial, tras la muerte de Ulysses Nava, compañero activista que fue asesinado a mediados de este año (también en Aguascalientes), tras su asistencia a un congreso sobre las cuotas arcoíris.

“Nos parece que es un contrasentido: por un lado emitir un supuesto avance de la investigación en donde infiere un determinado tipo de delito. Y por otro lado dice que no se está fijando postura” refiere Wilfrido Salazar, integrante de la Comunidad para la Diversidad, los Derechos y la Ciudadanía, y quien detalla que se han registrado feminicidios en Aguascalientes en donde no se han encontrado huellas de los agresores, por lo señala que la determinación de la fiscalía en este caso, es inadmisible.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que el Estado tiene que investigar si se trató de un delito con un móvil discriminatorio. Lo contrario puede constituir en sí misma una forma de discriminación.

“Las líneas de investigación tienen que examinar la labor de le Magistrade para analizar todos los intereses que pudieran estar siendo afectados y que pudieran haber dado lugar a su asesinato”, detalla en sus redes sociales Patricia Tarre Moser, abogada especialista en Derechos Humanos.

Desde el asesinato de Ulysses Nava en las afueras del Museo Descubre, Ociel Baena disponia de seguridad, proporcionada por el Gobierno del Estado.

Gobierno del Estado no cuestionará declaraciones de la Fiscalía

Florentino Reyes Berlie, secretario de gobierno del estado, asegura que se ha proporcionado apoyo a la familia para su traslado a Aguascalientes, así como apoyo para los servicios funerarios. Si bien apunta que la información que se tiene hasta el momento es preliminar, no se cuestionara la versión de la fiscalía.

“Necesitamos conservar la calma. Confiar en que las autoridades especialistas de la investigación están siguiendo los protocolos establecidos. Tendrán un dictamen en su momento, acorde a la realidad, no a lo que queremos que suceda. Se han dado solo indicios preliminares. Lo que se ha dicho es que hubo un conflicto entre dos personas. No somos autoridad para cuestionar lo que diga la fiscalía. Derechos humanos tiene la posibilidad de emitir sus opiniones” detalló en entrevista posterior a la ceremonia religiosa, en donde ofreció sus condolencias a los familiares de Ociel.

También, quien hizo presencia en esta ceremonia fue el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Salvador Hernández, quien señaló que actualmente los integrantes de dicho organismo evalúan solicitar seguridad para ellos, pero confían en las autoridades de Aguascalientes.

Por otra parte, detalla que ante estos hechos, no se vulnera el proceso electoral que ahora se lleva a cabo.

“El proceso electoral está diseñado y tiene varios años en donde he participado y en donde han sucedido diferentes cosas, y esta no puede ser una situación en donde no se de certeza al proceso electoral. Vamos a trabajar con más esfuerzo, pero de la mano de ustedes” aseguró en breves declaraciones a medios.

Al final de la ceremonia, la diócesis de Aguascalientes dio lectura a un comunicado, firmado por el Obispo Juan Espinoza Jiménez, quien no asistió a la misa.

“Especialmente, me uno al desgarrado corazón de quienes en los últimos días han padecido la muerte violenta de algún familiar, y que tiene que afrontar los desafíos propios de la vida sin ellos. Los cristianos estamos convencidos que cuando trastocamos el proyecto de Dios, ocasionamos desorden y sufrimiento, que deja una estela de dolor. Un asesinato es prueba de ello”, apuntó, en voz de un representante de la diócesis.