En una futura área natural protegida entre Durango y Sinaloa, se han realizado descubrimientos notables que destacan la riqueza y diversidad biológica de la región. Estos hallazgos fueron revelados por el gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien anunció la presencia de jaguares en territorio duranguense, algo que se desconocía, los cuales fueron captados por cámaras trampa.

Señaló que, de esta manera, también se logró el redescubrimiento de un árbol, un tipo de pino que se creía extinto a nivel mundial.

Adicionalmente, informó que, aunque no se ha logrado capturar en imágenes, se ha reportado el avistamiento del pájaro carpintero imperial, una especie que se consideraba extinta.

Expresó que estos descubrimientos resaltan la importancia de preservar y proteger los ecosistemas naturales, ya que revelan la existencia de especies que contribuyen a la biodiversidad regional.

Ante la preocupación expresada por los ejidatarios de San Dimas, el gobernador abordó la falta de información y la posibilidad de malentendidos sobre el propósito de la nueva área natural protegida en Durango. Aclaró que no se ha contemplado una veda en la zona, sino la necesidad de un manejo específico para garantizar la conservación y beneficio mutuo, incluso para los ejidatarios.

Villegas Villarreal aseguró que no habrá afectaciones para la actividad minera, basándose en acuerdos establecidos con el gobierno federal. Indicó que equipos del gobierno federal ya se encuentran en Durango para trabajar en el proyecto de áreas naturales protegidas, y se llevarán a cabo reuniones con los ejidatarios para aclarar dudas y buscar un consenso que beneficie a ambas partes.

