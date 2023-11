En los últimos años, distintos animales que se creían extintos fueron redescubiertos. El conocido “fenómeno o efecto Lázaro” está presente en más de 50 países, según investigadores.

Un ejemplo de ello es el corégono picudo, una especie de pez oficialmente extinta y que vivía en los estuarios del Mar del Norte, que resultó estar viva. Científicos hallaron que esa especie no tenía ninguna diferencia con el lavareto o farra de hoy, un animal de agua dulce parecido al salmón.

La especie que declararon oficialmente extinta en 2008, volvió al registro. Según Kroes, ocurre que a menudo hay confusión sobre si los animales pertenecen a una misma especie o no; especialmente cuando se trata de peces.

De acuerdo con El País, el “efecto Lázaro” —cuyo nombre se debe al pasaje bíblico en donde Jesucristo resucita de entre los muertos a Lázaro de Betania — sucede cuando ciertas especies que se dan por extinguidas se redescubren muchos años después.

Dentro de ese fenómeno también destaca el caso de un marsupial que no se veía desde hace más de un siglo en el sur de Australia, pero fue atrapada por un granjero. El quoll de cola manchada —también conocido como quol tigre— se vio por última vez en esa región del país en la década de 1880.

Makira Natural Park is one of the largest & most intact forests in Madagascar. Could it be home to 30 species that are lost to science—including a bat that hasn't been seen in 100+ years? A team with the #SearchForLostSpecies is hoping to find out. https://t.co/QB4TS8JDIc

— Re:wild (@rewild) September 7, 2023