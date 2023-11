En medio de la guerra entre Israel y Hamás, el empresario Elon Musk respaldó una publicación antisemita en la red social X (antes Twitter), donde se afirma que las comunidades judías empujan “el odio contra los blancos”. Un hecho que condenó la Casa Blanca y calificó como un “aborrecible promoción del antisemitismo”.

El post que también hace referencia a las “hordas de minorías” que inundan los países occidentales, fue lanzado por el usuario The Artist Formerly Known as Eric, el pasado 15 de noviembre. En respuesta, Elon Musk contestó al mensaje antisemita: “Has dicho la auténtica verdad”.

Okay.

Jewish communties have been pushing the exact kind of dialectical hatred against whites that they claim to want people to stop using against them.

I'm deeply disinterested in giving the tiniest shit now about western Jewish populations coming to the disturbing…

— The Artist Formerly Known as Eric (@breakingbaht) November 15, 2023