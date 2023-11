Nidia, de 33 años de edad, falleció a causa de las quemaduras que le provocó su pareja, quien le arrojó combustible y salió corriendo tras prenderle fuego. Los cuatro hijos de la pareja, cuyas edades oscilan entre los 7 y 14 años de edad, escucharon los gritos de su madre, y salieron a la carretera a pedir ayuda.

Con quemaduras de segundo y tercer grado, Nidia fue trasladada del municipio Pabellón de Arteaga al Hospital Hidalgo, en donde falleció horas después.

Este hecho se registró apenas el pasado lunes 6 de noviembre, días después de que en Aguascalientes se presentará la Campaña Estatal de Servicios de Atención para Mujeres en el municipio de Jesús María. “El Centro de Justicia para Mujeres, de la fiscalía general del estado, colabora para asegurar que las mujeres que viven alguna situación de violencia reciban todos los apoyos gratuitos de atención, seguimiento y acompañamiento que les ayuden a transformar sus vidas, no están solas”, afirmó Mabel Haro, titular de dicho centro.

Pero el caso de Nidia evidencia que quien pide ayuda y denuncia, no siempre recibe apoyo.

Fiscalía no otorgó medidas de protección. No lo consideraron necesario.

El fiscal general del estado, Jesús Figueroa, confirmó que Nidia Adame ya había interpuesto una denuncia por amenazas, pero dicha investigación nunca progresó a la obtención de alguna medida cautelar para proteger su vida. Y es que, explica, no hubo elementos suficientes para avanzar la carpeta.

“Las medidas cautelares las fija un juez. Y una vez que se integran las carpetas, se tienen que solicitar. Se puede otorgar una medida de protección. Ellos ya se habían separado, estuvieron viviendo un tiempo juntos. Posteriormente se separan, y luego vuelven a convivir. El día de los hechos vivían juntos nuevamente” aseguró en entrevista.

También señaló que en su momento se consideró que las declaraciones de Nidia, eran vagas. “En este caso concreto necesitábamos más información. Insisto, la propia víctima en su denuncia, mencionaba que vivía con la familia de él, la información que nos dio era vaga, no ameritaba para nosotros otorgar una orden, porque estaba conviviendo con su propia familia. Ahora integramos la carpeta por el tema de feminicidio”, mencionó.

Sin embargo, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas de protección u órdenes de protección pueden ser otorgadas por el ministerio público sin necesidad de acudir ante un juez. Y se pueden dar con la sola denuncia de la víctima, ya que no requieren prueba plena del hecho.

No existe política pública para erradicar la violencia: OVSG

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género, se asegura que es inexistente la política pública para la erradicación de las violencias contra niñas y mujeres en Aguascalientes. Y es que aseguran que los casos registrados en los últimos días, entre los que se incluye la muerte violenta de dos mujeres, Ana María y Gloria Alicia, quienes también fueron atacadas en su domicilio, eran prevenibles en todas sus dimensiones.

En un comunicado, el OSVG señala que “en Aguascalientes las mujeres no estamos seguras en las escuelas, ni en el trabajo, ni en las plazas, ni en nuestro hogar. Esto no puede verse como un hecho aislado, sino que es producto de una cultura feminicida que envía diariamente el mensaje de que es en nosotras en quienes recae la responsabilidad de conservar nuestra vida y nuestra integridad; este sistema cobija a los agresores y a las instituciones cuyo trabajo es omiso y negligente”, apuntó Mariana Ávila, coordinadora del Observatorio.“No sólo hemos detectado que no se cuenta con la voluntad política ni operativa para la atención a las mujeres que denuncian procesos de violencia, también es evidente la falta de acciones, programas y políticas en materia de prevención y para garantizar el acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres”, denunció.

Por ello, realizaron las siguientes exigencias a las autoridades estatales:

– El cumplimiento a las responsabilidades del Estado respecto al acceso a los derechos humanos, que implica vivir con seguridad, la salud integral y el acceso a la justicia y la generación del Programa Estatal Contra las Violencias Feminicidas.

– La creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Muertes Violentas de Niñas y Mujeres en el Estado de Aguascalientes.

-Mayores recursos y personal para la atención especializada a sobrevivientes y víctimas de violencia y sus familias.

-Trabajo en la modificación de las currículas de formación de profesionistas de todas las áreas para la incorporación de los derechos humanos como base de cualquier aprendizaje.

-Mesa de Análisis de Contexto de las Violencias en Aguascalientes, como lo marca el Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (derivado de la Sentencia de Campo Algodonero), y su incorporación al Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género de Muertes Violentas de Mujeres en el Estado de Aguascalientes.

-La autonomía del Instituto de Ciencias Forenses, dado que hasta la fecha no ha operado con transparencia, y sí con grandes deficiencias en la elaboración de los dictámenes en las decenas de carpetas de investigación que acompañamos como Observatorio

-Que las titularidades de los Institutos de las Mujeres dejen de ser nombramientos para cuotas políticas.

-Aplicar los protocolos necesarios para el acceso a la verdad y la justicia, además de una plena comunicación con las familias y víctimas indirectas.

Hay más de 14 mil llamados a emergencias por violencia familiar

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo de enero a septiembre de este año, se realizaron al menos 14 mil 35 llamadas a emergencias por violencia familiar en Aguascalientes. Esto representa un promedio de 50 llamadas al día.

Sin embargo, solo se han abierto 2 mil 426 carpetas en la fiscalía. Esto abarca apenas el 17% de los llamados al 911 por violencia. De hecho, la entidad aún ocupa uno de los primeros lugares nacionales (el cuarto), en la tasa de llamados a emergencias por esta causa.

Dentro de las cifras manejadas en torno a la violencia de género, la fiscalía incluso ha resaltado el hecho de que, de manera oficial, sólo se contabilizan dos feminicidios este año, sin contar los hechos ocurridos en los últimos días. El año pasado, cerró con un registro de 10 feminicidios.

En el caso específico de Nidia, la captura de Luis Vázquez, su agresor, se dió esta misma semana. Lo encontraron en la casa de su hermana, cerca de las ladrilleras de Los Arellano. También sufrió quemaduras, por lo que actualmente se encuentra internado en el mismo hospital donde falleció Nidia.