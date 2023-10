¿Te acuerdas de lo que desayunaste hace tres días? ¿ Recuerdas en dónde dejaste las llaves del coche ? Muchas veces olvidamos algunas acciones básicas de la vida cotidiana . En términos generales, no es esencial que recordemos todo lo que hacemos; sin embargo, es muy molesto que, durante cinco días consecutivos, no puedas acordarte de dónde pusiste los anteojos de lectura. Por suerte, la neurociencia tiene una solución para mejorar la memoria a corto plazo .

LAS RUTINAS BENEFICIAN LA MEMORIA A CORTO PLAZO

“Si desayunamos lo mismo todos los días, no tendremos el menor problema en recordar los últimos dos desayunos. No hace falta que recordemos cada incidente de manera individual; solo tenemos que recordar lo que desayunamos todos los días. Si cada vez que llegamos a casa dejamos las llaves del coche en el mismo lugar, eso nos ayudará mucho a no extraviarlas. No hay que recordar el acto de dejarlas en ese sitio; solo tenemos que acordarnos del lugar donde siempre las dejamos”, prosigue el profesor.