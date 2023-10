¿Qué es lo que figuras como el campeón de box Oscar de la Hoya, el comediante John Leguizamo o la icónica cantante Gloria Estefan tienen en común con líderes empresariales de la talla de Priscila Almodovar, CEO de Fannie Mae o Cesar Conde, Presidente de NBCUniversal News Group? Según Andrea Trujillo, directora de Marketing de esta organización, es precisamente su attitude: una actitud visionaria, una mentalidad innovadora, una celebración de su cultura y sus raíces… pero sobre todo una profunda conciencia del valor que aportan al crecimiento de los Estados Unidos.

Celebrado en el legendario Hotel Fontainebleau, la versión 2023 del espectacular evento atrajo a los empresarios y líderes Latinos de mayor influencia y poder económico del país para compartir experiencias, retos, y proyectos, y dar forma a la nueva era de liderazgo Hispano. Y no es coincidencia que Bryan Moynihan, CEO de Bank of America o Charles W. Scharf, Presidente y CEO de Wells Fargo, hayan hecho el viaje hacia el sur de la Florida para hacer presencia en un evento latino. Los líderes de dos de las instituciones bancarias más relevantes del país saben muy bien que su crecimiento depende de este segmento. Y son cada vez más las corporaciones y negocios que se despiertan a una nueva realidad: el motor del la economía americana es el mercado hispano.

DE TEORÍA A AXIOMA, RESPALDANDO EL PODER LATINO CON DATOS

Según el reporte más reciente del Latino Donor Collaborative, el cual se dio a conocer durante la sesión inaugural de L’ATTITUDE, el Producto Interno Bruto (PIB) de los latinos estadounidenses fue de un impresionante 3,2 trillones de dólares en el 2021*, y su poder adquisitivo (PPL) fue de 3,4 trillones. Además, argumenta el informe, si los latinos estadounidenses fueran un país, serían la quinta economía más grande del mundo, después de Estados Unidos, China, Alemania y Japón.

Los números no mienten y este es el pilar de la narrativa que propone L’ATTITUDE. Aquí no se trata de hacer ‘lo correcto’, si no de tomar desiciones inteligentes. Para Andrea Trujillo la misión es clara:

“L’ATTITUDE se centra en promover la nueva economía americana, la cual esta impulsada por los latinos estadounidenses, el grupo empresarial más joven y de más rápido crecimiento del país. L’ATTITUDE surgió también para cambiar la narrativa negativa que se tiene contra los latinos en los Estados Unidos. Hemos tenido personas en este país que han perpetuado un discurso que criminaliza a esta población. Así que buscamos educar a aquellos que no saben que los latinos están impulsando la economía del país, y que invertir en este segmento es invertir en el presente y el futuro de todos los estadounidenses”, afirma.

Fundada en 2018 por su padre, el empresario Sol Trujillo y Gary Acosta, presidente de NAHREP, L’ATTITUDE se transformó de un evento local a un movimiento nacional para potenciar el liderazgo económico de la comunidad latina. Una de sus estrategias es unir a líderes emergentes y crear puentes comerciales de colaboración entre ellos. Además, desarrollan estrategias para afrontar los principales retos de crecimiento económico que todavía enfrenta este segmento. Andrea Trujillo ha sido clave en el crecimiento de L’ATTITUDE gracias a su experiencia en branding, su espíritu emprendedor y su compromiso con la comunidad latina.

Para ella la relevancia de esta iniciativa radica en abrir puertas para la creación de redes en el futuro. “L’ATTITUDE está catalizando inversiones, apoyo y oportunidades de crecimiento al mismo tiempo que construye una marca latina y garantiza un crecimiento económico sostenido para todo nuestro país”, comparte.

L’ATTITUDE Ventures, apostando por el emprendimiento

En el sector empresarial la fuerza latina también ha ido cobrando relevancia en los últimos años. Las compañías hispanas crecieron alrededor del 8.2%, generaron alrededor de $472 mil millones en ingresos, y emplearon a alrededor de 2.9 millones de personas en el 2020, de acuerdo con las estadísticas publicadas este año por el Censo de los Estados Unidos.

L’ATTITUDE Ventures, una plataforma de capital de riesgo de más de 100 millones de dólares que invierte exclusivamente en empresas innovadoras en su etapa inicial, dirigidas principalmente por latinos, es una iniciativa que busca ayudar a que estas compañías alcancen su máximo potencial, pues a pesar de que los latinos son el grupo más emprendedor del país, son también uno de los más descapitalizados.

Aún así hay soñadores resilientes que desafían esta problemática, lo que Andrea ejemplifica con dos empresas que se sumaron recientemente a su portafolio y que “están haciendo cosas asombrosas”, comparte. Una de ellas es Nopalera, una colección de jabones y cremas derivados del nopal. Sandra Velasquez, quien entonces era una ejecutiva de ventas, se encontraba en cuarentena en su departamento de Brooklyn en Noviembre del 2020 cuando lanzó su linea de productos orgánicos y sostenibles para celebrar sus orígenes. Hoy Nopalera se encuentra en más de 600 tiendas, incluyendo Nordstrom.

“Nopalera realmente está trayendo la cultura mexicana a los Estados Unidos. Lo importante de los emprendimientos como este es que crean una narrativa fuerte sobre su identidad, lo que los convierte en marcas auténticas”, declara Andrea.

Otra empresa que Trujillo destaca es Back to the Roots, un modelo de negocio basado en el cultivo de plantas, frutas y verduras con herramientas de fácil acceso para todas las personas.

Co fundada por Alex Vélez, un joven colombiano cuya familia emigró a los Estados Unidos para escapar la violencia del Cartel de Medellín, la empresa tiene la misión de ayudar a una nueva generación a conectar con el proceso del cultivo.

“Queremos ayudar a las familias y niños de todo el país a experimentar la magia y la maravilla de cultivar sus propios alimentos”, compartió Alex en una sesión de L’ATTITUDE. Además, a través de su campaña #GrowOneGiveOne, donan semillas a escuelas, pues su mantra es: Plantar un jardín es creer en el mañana.

Para Andrea “esta es otra propuesta muy auténtica, con un valor social ya que está dirigida principalmente a comunidades de escasos recursos, y que esta rompiendo paradigmas”, concluye.

Mujeres al frente del cambio

Otra de las misiones de Andrea es impulsar el liderazgo de las mujeres latinas. “Este año presenté un panel sobre el impacto de la moda en la economía y desarrollé una sesión sobre mujeres en los deportes, porque es importante hablar de lo que estamos haciendo. En general nos pagan mal y hay subrepresentación, pero al mismo tiempo, en términos de poder adquisitivo, las mamás latinas toman el 86 % de todas las decisiones de compra. Eso es un poder enorme, y la gente necesita verlo”, reflexiona.

El glass ceiling es también más difícil de romper para las ejecutivas latinas, por lo que incluso dentro de L’ATTITUDE, Andrea estimula su participación, “hay más mujeres que hombres trabajando en nuestra organización, por lo que hay un gran apetito de aprender y avanzar. Y estas ganas de crecer eventualmente comenzarán a cambiar la cultura corporativa de una forma importante. Esperamos que cada vez más mujeres lleguen a tener posiciones de influencia dentro de las corporaciones”.

Gran parte del compromiso y pasión que Andrea tiene con la comunidad latina se deriva de su historia. Su abuelo, originario de Nuevo México, emigró a Wyoming en busca de oportunidades. “Se encontró en una ciudad que claramente no estaba orientada hacia los latinos, pero se convirtió en cantante de una banda de mariachis y era una celebridad local. Estaba muy seguro de su fortaleza y orgulloso de su herencia. Siempre me decía, ‘Nunca olvides de dónde vienes, siéntete orgullosa y jamás te disculpes por tu procedencia.’ Yo crecí con este ejemplo, y mi familia me transmitió esa pasión por la herencia innata que tenemos gracias a nuestra cultura”.

Con esta perspectiva Andrea busca consolidar el potencial de una comunidad que con orgullo de su pasado esta construyendo el futuro: el nuevo sueño americano. N

(*La cifras en ingles, el idioma en el que se publicó el reporte oficial, es de trillion dollars. Las traducciones difieren entre la utilización del termino billón o trillón para esta cifra, para efectos de esta nota trillion dollars se ha traducido como trillón de dólares).

