De nueva cuenta, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional dieron a conocer que el estado de Aguascalientes se mantiene bajo una sequía extrema, al igual que otras entidades del centro y norte del país.

De acuerdo con los últimos reportes emitidos por el Monitor de Sequía, el cien por ciento del territorio de Aguascalientes está bajo una sequía extrema. La situación también afecta, en menor medida, a Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas.

También se reporta que algunas regiones de Querétaro, San Luis Potosí, Durango y la Ciudad de México ya padecen de una sequía excepcional, que es el grado más alto en la medición de la falta de agua.

Desde finales de junio, el estado de Aguascalientes se ha mantenido en una sequía extrema. Este panorama podría continuar, ya que el Servicio Meteorológico no pronostica lluvias para la entidad en los próximos días.

Cabe recordar que desde 2020, la Conagua advirtió que el acuífero del Valle de Aguascalientes estaba sobreexplotado. Es decir, que se estaba extrayendo más agua de la que se almacenaba bajo tierra.

El último estudio presentado por la comisión concluyó que “no existe un volumen disponible para otorgar nuevas concesiones; por el contrario el déficit es de 100,426,050 m3 anuales que se están extrayendo a costa del almacenamiento no renovable del acuífero”.

La situación no solo afecta al Valle de Aguascalientes, sino también al del Valle de Calvillo, Valle de Chicalote, Venadero y El Llano.

La ambientalista María Guadalupe Castorena Esparza, presidenta del Movimiento Ambiental, destacó la situación en la que se encuentran las presas del país, que se han quedado sin agua en los últimos meses. Aguascalientes no es la excepción.

“Ahorita estamos en un grave problema porque las presas de México están al 50 por ciento y nosotros no les llegamos a la media, hay presas secas. Por primera vez he visto la presa de los Parga al cero por ciento, entonces estamos frente a una grave sequía, también en el campo y la ganadería”.

Por ello, considera necesario un cambio en el manejo y reutilización el agua, donde los gobiernos trabajen para mantener el adecuado funcionamiento de las plantas tratadoras de agua, y para evitar el crecimiento desmedido de las ciudades, que requieren cada vez más del líquido.

Por su parte, Humberto Tenorio, presidente de Conciencia Ecológica de Aguascalientes A.C., se dijo preocupado por la situación en la que se encuentran los acuíferos de la entidad, ya que no cuentan con las condiciones para recargarse.

“Ahorita enfrentamos problemas ambientales muy particulares, no ha llovido, vivimos en el semi desierto y no se está recargando el acuífero, prácticamente no hubo lluvia para ello, entonces nos enfrentamos a ciertas limitaciones”.