La aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez estuvo en Puebla y sostuvo que está lista para debatir con la “corcholata” que le pongan enfrente.

Pero reconoció en una radiografía que tanto Marcelo Ebrard Casaubón como Claudia Sheinbaum son los dos morenistas con los que le gustaría este ejercicio de conocimiento.

De Ebrard Casaubón dijo, por ser el más divertido, simpático y preparado, con Claudia Sheinbaum para enseñarle que la vida no tiene que ser bastante seria como su personalidad.

Con Adán Augusto López, mencionó que luce un carácter más enojón por lo que preferiría debatir, ya sea con Ebrard o Sheinbaum.

Mientras que, a Ricardo Monreal, definitivamente sostuvo que, a él sí “lo ve bastante lejos” aunque tiene una muy buena relación de amistad.

De esta forma, Xóchitl Gálvez dejó fuera de la competencia a Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, pero al final reiteró que está dispuesta a debatir con el “que me pongan, al que quieran, al que me pongan, estoy lista”.

Cerró diciendo que llegado el momento debatirá con uno a uno de las seis corcholatas, pero por ahora lo único que pide es que estos personajes se dediquen a solucionar su proceso interno y a ella la dejen trabajar por su proyecto.

Xóchitl Gálvez habla de la gubernatura de Puebla

Xóchitl Gálvez en su visita a Puebla sostuvo que el candidato a la gubernatura por el Frente Amplio debe cumplir con ciertos criterios, como ser honesto, trabajador, capaz, con causa y tener prestigio.

Pero aclaró que hasta no tener definido candidato presidencial, prefiere abstenerse de dar alguna postura mucho más amplia sobre el perfil que debería llegar a la candidatura a la gubernatura de Puebla.

De las aspiraciones de los panistas hombres y mujeres que han levantado la mano para buscar la gubernatura, Xóchitl Gálvez, reconoció el interés de la senadora Nadia Navarro y del aún alcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez.

Pero aclaró que es bueno que se tengan hombres y mujeres que busquen la gubernatura porque lo importante es “chambearle, para ser competitivos”, razón por la que consideró que los partidos políticos se deben abrir más a impulsar perfiles ciudadanos.

Sin pinta de bardas

En este sentido, Xóchitl Gálvez destacó que a diferencia de las “corcholatas” del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que han pintado bardas y colocado espectaculares en busca de la presidencial y a la gubernatura de Oaxaca, de ella no se ha visto esa mala práctica y así seguirá.

Del vínculo entre ella y el ex presidente de México, Vicente Fox, Gálvez respondió “no hay un cabrón hombre atrás de mí, no lo hay, a mi Fox me invitó por exitosa, porque fui reconocida entre las 100, fui la primera mujer mexicana en estar en esa lista, y no lo fui por mi linda cara, sino por mi capacidad. No le tengo miedo a Fox, Fox no me hizo, me hice sola”.

