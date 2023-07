Los filósofos y psicólogos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos utilizaron las ilusiones auditivas para resolver un antiguo rompecabezas: si los sonidos del silencio se pueden escuchar.

Puede que el silencio no sea ensordecedor, pero es algo que literalmente se puede escuchar, concluye el equipo de filósofos y psicólogos que utilizaron ilusiones auditivas para revelar cómo los momentos de silencio distorsionan la percepción del tiempo de las personas.

¿LA GENTE PUEDE ESCUCHAR LOS SONIDOS DEL SILENCIO?

Los hallazgos abordan el debate sobre si la gente puede escuchar más que sonidos, lo que ha desconcertado a los filósofos durante siglos. “Normalmente pensamos que nuestro sentido del oído está preocupado por los sonidos. Pero el silencio, sea lo que sea, no es un sonido, es la ausencia de sonido”, dijo el autor principal, Rui Zhe Goh. “Sorprendentemente, lo que nuestro trabajo sugiere es que nada es también algo que puedas escuchar”, añadió.

El equipo adaptó las ilusiones auditivas bien conocidas para crear versiones en las que los sonidos de las ilusiones originales fueron reemplazados por momentos de silencio. Por ejemplo, una ilusión hizo que un sonido pareciera mucho más largo de lo que realmente era. En la nueva ilusión basada en el silencio del equipo, un momento de silencio equivalente también parecía más largo de lo que realmente era.

El hecho de que estas ilusiones basadas en el silencio produjeran exactamente los mismos resultados que sus contrapartes basadas en el sonido sugiere que las personas escuchan el silencio tal como escuchan los sonidos, dijeron los investigadores.

EL DEBATE LLEVA SIGLOS ENTRE LOS FILÓSOFOS

“Los filósofos han debatido durante mucho tiempo si el silencio es algo que podemos percibir literalmente, pero no ha habido un estudio científico dirigido directamente a esta cuestión”, dijo Chaz Firestone, profesor asistente de ciencias psicológicas y del cerebro que dirige el Laboratorio de Percepción y Mente de Johns Hopkins.

Añadió: “Nuestro enfoque era preguntar si nuestros cerebros tratan los silencios de la misma manera que tratan los sonidos. Si puedes obtener las mismas ilusiones con los silencios que con los sonidos, entonces eso puede ser evidencia de que literalmente escuchamos los sonidos del silencio después de todo”.

EL LARGO SILENCIO

Al igual que las ilusiones ópticas que engañan a lo que la gente ve, las ilusiones auditivas pueden hacer que las personas escuchen períodos de tiempo como más largos o más cortos de lo que realmente son. Un ejemplo se conoce como la ilusión de uno es más, donde un silbido largo parece más largo que dos silbidos cortos consecutivos, incluso cuando las dos secuencias son igualmente largas.

En las pruebas el equipo descubrió que la gente pensaba que un largo momento de silencio era más largo que dos cortos momentos de silencio. Otras ilusiones de silencio dieron los mismos resultados que las ilusiones sonoras. Los hallazgos establecen una nueva forma de estudiar la percepción de ausencia, dijo el equipo en el estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. N



