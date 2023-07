La CIA y su desconocimiento sobre la guerra en Ucrania es uno de sus mayores secretos. La Agencia está insegura sobre el pensamiento y las intenciones tanto de Volodímir Zelenski como de Vladimir Putin. Y mientras el líder ruso enfrenta su mayor desafío después de un motín fallido, la Agencia se esfuerza por comprender qué harán las dos partes.

El presidente Joe Biden ha determinado que Estados Unidos (y Kiev) no emprenderán ninguna acción que podría amenazar a la propia Rusia o la supervivencia del estado ruso, a menos que Putin intensifique el conflicto y sumerja a toda Europa en una nueva Guerra Mundial. A cambio, espera que el Kremlin no intensifique la guerra más allá de Ucrania ni recurra al uso de armas nucleares.

La postura de Estados Unidos está amenazada porque el casi motín de Yevgeny Prigozhin, jefe del Grupo Wagner, plantea la pregunta de si Moscú se ha quedado sin opciones.

“HAY UNA GUERRA CLANDESTINA”

“Putin está realmente contra la pared”, dijo un alto funcionario de inteligencia de defensa a Newsweek, advirtiendo que si bien la CIA comprende completamente cuánto está atrapada Rusia en Ucrania, no sabe qué podría hacer Putin al respecto. Hablando de la posibilidad de que las armas nucleares rusas se desplieguen en Bielorrusia, ya la luz de la exposición pública de Prigozhin de los terribles costos de la lucha, algo que Moscú ha suprimido, el funcionario dice que es un momento particularmente delicado. “Lo que está sucediendo fuera del campo de batalla ahora es lo más importante”, dice el funcionario, a quien se le concedió el anonimato para hablar con franqueza. “Ambas partes se comprometen a limitar sus acciones, pero corresponde a Estados Unidos hacer cumplir esas promesas. Todo esto depende de la calidad de nuestra inteligencia”.

“Hay una guerra clandestina, con reglas clandestinas, subyacente a todo lo que sucede en Ucrania”, dice un alto funcionario de inteligencia de la administración Biden que también habló con Newsweek. El funcionario, que está directamente involucrado en la planificación de políticas de Ucrania, solicitó el anonimato para discutir asuntos altamente clasificados. El funcionario (y muchos otros funcionarios de seguridad nacional que hablaron con Newsweek) dicen que Washington y Moscú tienen décadas de experiencia en la elaboración de estas reglas clandestinas, lo que requiere que la CIA desempeñe un papel muy importante: como espía principal, negociador, proveedor de inteligencia, logístico, líder de una red de relaciones delicadas de la OTAN y quizás lo más importante de todo, como la agencia que intenta garantizar que la guerra no se salga de control.

SABER QUE PIENSA KIEV Y MOSCÚ: TAREA DE LA CIA

“No subestimes la prioridad de la administración de Biden de mantener a los estadounidenses fuera de peligro y asegurarle a Rusia que no necesita escalar”, dice el alto oficial de inteligencia. “¿Está la CIA sobre el terreno dentro de Ucrania?” pregunta retóricamente. “Sí, pero tampoco es nefasto”.

Newsweek ha examinado en profundidad la escala y el alcance de las actividades de la CIA en Ucrania, especialmente a la luz de las crecientes preguntas del Congreso sobre el alcance de la ayuda estadounidense y si el presidente Biden está cumpliendo su promesa de no tener “botas sobre el terreno”.

Ni la CIA ni la Casa Blanca dieron respuestas específicas para la confirmación, pero pidieron que Newsweek no revelara las ubicaciones específicas de las operaciones de la CIA dentro de Ucrania o Polonia, que no nombrara otros países involucrados en los esfuerzos clandestinos de la CIA y que no nombrara a los servicio aéreo que está apoyando el esfuerzo logístico clandestino de los Estados Unidos.

Después de repetidas solicitudes de comentarios oficiales, la CIA se negó. Ni los gobiernos de Ucrania ni Rusia respondieron a las solicitudes de comentarios.

En el transcurso de su investigación de tres meses, Newsweek habló con más de una docena de expertos y funcionarios de inteligencia. Newsweek también buscó opiniones contrarias.

LA CIA DESEMPEÑA CON ÉXITO EL TRATO CON RUSIA Y UCRANIA

Todos los expertos y funcionarios creíbles con los que habló Newsweek coincidieron en que la CIA ha tenido éxito en desempeñar discretamente su papel en el trato con Kiev y Moscú, en mover montañas de información y material y en tratar con un conjunto diverso de otros países, algunos de los cuales están ayudando discretamente al mismo tiempo que intentan mantenerse fuera de la mira de Rusia. Y no discutieron que en la tarea principal de la CIA—saber lo que está pasando en la mente de los líderes de Rusia y Ucrania—la Agencia ha tenido que luchar.

EUA ALINEADO CON UCRANIA SIN SER ALIADO

Los expertos en inteligencia dicen que esta guerra es única en el sentido de que Estados Unidos está alineado con Ucrania, pero los dos países no son aliados. Y aunque Estados Unidos está ayudando a Ucrania contra Rusia, no está formalmente en guerra con ese país. Por lo tanto, gran parte de lo que hace Washington para ayudar a Ucrania se mantiene en secreto, y gran parte de lo que normalmente está en el ámbito de las fuerzas armadas de EE. UU. lo lleva a cabo la Agencia. Todo lo que se haga, incluido el trabajo dentro de la propia Ucrania, debe cumplir con los límites establecidos por Biden.

“Es un acto de equilibrio complicado: la CIA está muy activa en la guerra sin contradecir la promesa central de la administración Biden, que es que no hay tropas estadounidenses en el terreno”, dice un segundo alto funcionario de inteligencia a quien se le otorgó el anonimato para hablar con semana de noticias.

Para la CIA, su importante papel en la guerra en Ucrania ha proporcionado un impulso moral después de la amarga relación entre el expresidente Donald Trump y sus jefes de espionaje. El segundo funcionario dice que si bien algunos en la Agencia quieren hablar más abiertamente sobre su renovada importancia, es poco probable que eso suceda. “A la CIA corporativa le preocupa que demasiada bravuconería sobre su papel pueda provocar a Putin”, dice el funcionario de inteligencia.

ZELENSKI Y EL ATAQUE A NORD STREAM

Esa es en parte la razón por la que la CIA también está dispuesta a distanciarse de cualquier cosa que sugiera un ataque directo contra Rusia y cualquier papel en el combate real, algo que Kiev ha hecho repetidamente, desde el sabotaje del oleoducto Nord Stream y el puente del Estrecho de Kerch hasta drones y ataques de operaciones especiales al otro lado de la frontera. Estos ataques parecen contrarios a las promesas de Zelenski de que Ucrania no tomaría medidas que pudieran ampliar el alcance de la guerra.

“La opinión de muchos de que la CIA es central en la lucha, digamos, por ejemplo, en el asesinato de generales rusos en el campo de batalla o en ataques importantes fuera de Ucrania, como el hundimiento del buque insignia Moskva, no funciona bien en Kiev. ”, dice un alto funcionario de inteligencia militar retirado al que se le otorgó el anonimato para hablar con Newsweek. “Si queremos que Kiev nos escuche, debemos recordarnos que los ucranianos están ganando la guerra, no nosotros”.

Washington ha expresado en voz baja su descontento con el gobierno de Zelenski con respecto al ataque de Nord Stream en septiembre pasado, pero ese acto de sabotaje fue seguido por otros ataques, incluido el reciente ataque con aviones no tripulados en el propio Kremlin. Eso ha planteado dudas sobre una de las principales responsabilidades de inteligencia de la CIA: saber lo suficiente de lo que los ucranianos están planeando para influir en ellos y adherirse a su acuerdo secreto con Moscú.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La CIA fue central en la guerra incluso antes de que comenzara. Al comienzo de su administración, Biden nombró al director William Burns como su solucionador de problemas global: un operador clandestino capaz de comunicarse con líderes extranjeros fuera de los canales normales, alguien que podría ocupar un espacio geopolítico importante entre lo abierto y lo encubierto, y un funcionario que podría organizar el trabajo. en la arena que existe entre lo estrictamente militar y lo estrictamente civil.

Como exembajador en Rusia, Burns ha sido particularmente influyente con respecto a Ucrania. La CIA había estado monitoreando la acumulación de Rusia y en noviembre de 2021, tres meses antes de la invasión, Biden envió a Burns a Moscú para advertir al Kremlin de las consecuencias de cualquier ataque. Aunque el presidente ruso desairó al emisario de Biden al quedarse en su retiro en Sochi en el Mar Negro, a 800 millas de distancia, accedió a hablar con Burns a través de un teléfono seguro del Kremlin.

“Sin embargo, de alguna manera irónica, la reunión fue un gran éxito”, dice el segundo alto funcionario de inteligencia, quien fue informado al respecto. A pesar de que Rusia invadió, los dos países pudieron aceptar las reglas del camino probadas y verdaderas. Estados Unidos no lucharía directamente ni buscaría un cambio de régimen, prometió la administración Biden. Rusia limitaría su asalto a Ucrania y actuaría de acuerdo con pautas no declaradas pero bien entendidas para operaciones secretas.

REGLAS CLANDESTINAS

“Existen reglas de tránsito clandestinas”, dice el alto funcionario de inteligencia de defensa, “incluso si no están codificadas en papel, particularmente cuando uno no está involucrado en una guerra de aniquilación”. Esto incluye permanecer dentro de los límites diarios de espionaje, no cruzar ciertas fronteras y no atacar a los líderes o diplomáticos de los demás. “En general, los rusos han respetado estas líneas rojas globales, incluso si esas líneas son invisibles”, dice el funcionario.

Una vez que las fuerzas rusas entraron en Ucrania, Estados Unidos tuvo que cambiar de marcha rápidamente. La CIA, al igual que el resto de la comunidad de inteligencia de EE. UU., malinterpretó la capacidad militar de Rusia y la resistencia de Ucrania cuando Rusia no logró tomar Kiev y se retiró del norte.

En julio pasado, ambos bandos se prepararon para una larga guerra. A medida que la guerra cambió, el enfoque de Washington cambió de despliegues de tropas muy públicos y simbólicos en Europa para “disuadir” nuevos movimientos rusos, a proporcionar armas para mantener la capacidad de lucha de Ucrania. Ante el magistral cabildeo público de Zelenski, Estados Unidos accedió lenta y de mala gana a suministrar armas mejores y de mayor alcance, armas que en teoría podrían amenazar el territorio ruso y coquetear así con la temida escalada.

DIPLOMACIA SECRETA DIRIGIDA POR LA CIA

“Zelenski sin duda ha superado a todos los demás en conseguir lo que quiere, pero Kiev también ha tenido que acceder a obedecer ciertas líneas invisibles”, dice el alto funcionario de inteligencia de defensa. En la diplomacia secreta en gran parte dirigida por la CIA, Kiev se comprometió a no utilizar las armas para atacar a la propia Rusia. Zelenski ha dicho abiertamente que Ucrania no atacará a Rusia.

Detrás de escena, también hubo que persuadir a docenas de países para que aceptaran los límites de la administración Biden. Algunos de estos países, incluidos Gran Bretaña y Polonia, están dispuestos a correr más riesgos de los que la Casa Blanca se siente cómoda. Otros, incluidos algunos de los vecinos de Ucrania, no comparten del todo el entusiasmo estadounidense y ucraniano por el conflicto, no disfrutan del apoyo público unánime en sus esfuerzos antirrusos y no quieren enemistarse con Putin.

Le correspondió a la CIA administrar este bajo mundo, trabajando a través de sus contrapartes de inteligencia extranjera y la policía secreta en lugar de políticos y diplomáticos públicos. La Agencia estableció sus propias bases de operaciones y áreas de concentración. La CIA buscó la ayuda de los vecinos de Ucrania para comprender mejor a Putin, así como a Zelenski y su administración. El personal de la agencia entraba y salía de Ucrania en misiones secretas para ayudar con las operaciones de nuevas armas y sistemas, algunos de los cuales no se divulgaron públicamente. Pero las operaciones de la CIA siempre se llevaron a cabo con miras a evitar una confrontación directa con las tropas rusas.

OPERACIONES DE LA CIA DENTRO DE UCRANIA

“La CIA ha estado operando dentro de Ucrania, bajo reglas estrictas y con un límite sobre cuánto personal puede estar en el país en un momento dado”, dice otro alto funcionario de inteligencia militar. “Los operadores especiales encubiertas no pueden realizar misiones clandestinas, y cuando lo hacen, es dentro de un alcance muy limitado”. (Las operaciones especiales encubiertas se refieren a aquellas que se llevan a cabo clandestinamente).

Sencillamente, el personal de la CIA puede hacer de forma rutinaria, y puede hacer, lo que el personal militar de EE. UU. no puede. Eso incluye dentro de Ucrania. El ejército, por otro lado, tiene restringido el ingreso a Ucrania, excepto bajo pautas estrictas que deben ser aprobadas por la Casa Blanca. Esto limita el Pentágono a un pequeño número de personal de la Embajada en Kiev.

Newsweek no pudo establecer el número exacto de personal de la CIA en Ucrania, pero las fuentes sugieren que es menos de 100 en cualquier momento.

CIA Y SECRETARIO DE DEFENSA EN ESTRECHA COLABORACIÓN

Después de que todos los miembros del ejército de EE. UU. fueran retirados públicamente de Ucrania en febrero de 2022, incluidas las fuerzas de operaciones especiales que habían estado detrás de escena, la Casa Blanca estableció los roles que las diferentes agencias podrían desempeñar en la respuesta de EE. UU. El presidente Biden firmó directivas de seguridad nacional y un “hallazgo presidencial” que autoriza ciertas operaciones encubiertas contra Rusia.

Se establecieron “carriles del camino” entre el Pentágono y la CIA, tal como se habían establecido en Afganistán inmediatamente después del 11 de septiembre. Burns y el Secretario de Defensa Lloyd Austin trabajan en estrecha colaboración; las relaciones de las dos agencias, según la CIA, nunca han sido mejores.

Ahora, a más de un año de la invasión, Estados Unidos sostiene dos redes masivas, una pública y otra clandestina. Los barcos entregan mercancías a los puertos de Bélgica, los Países Bajos, Alemania y Polonia, y esos suministros se transportan por camión, tren y aire a Ucrania. Sin embargo, de forma clandestina, una flota de aviones comerciales (la “flota gris”) atraviesa Europa Central y Oriental, moviendo armas y apoyando las operaciones de la CIA.

INTELIGENCIA RUSA ACTIVA EN UCRANIA

La CIA pidió a Newsweek que no identificara las bases específicas donde opera esta red, ni que nombrara al contratista que opera los aviones. El alto funcionario de la administración dijo que gran parte de la red se había mantenido en secreto con éxito y que era un error suponer que la inteligencia rusa conoce los detalles de los esfuerzos de la CIA. Washington cree que si se conociera la ruta de suministro, Rusia atacaría los centros y rutas, dijo el funcionario.

Nada de esto puede sostenerse sin un gran esfuerzo de contrainteligencia para frustrar el espionaje de Rusia, el trabajo básico de la Agencia. La inteligencia rusa es muy activa en Ucrania, dicen los expertos en inteligencia, y se supone que casi todo lo que Estados Unidos comparte con Ucrania también llega a la inteligencia rusa. Otros países de Europa del Este están igualmente plagados de espías y simpatizantes rusos, en particular los países de primera línea.

LA CIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

“Una buena parte de nuestro tiempo la dedicamos a cazar infiltraciones rusas en gobiernos extranjeros y servicios de inteligencia”, dice un oficial de contrainteligencia militar que trabaja en la guerra de Ucrania. “Hemos tenido éxito en la identificación de espías rusos dentro del gobierno y el ejército ucranianos, y en varios otros puntos de la cadena de suministro. Pero la penetración rusa en los países de Europa del Este, incluso en aquellos que son miembros de la OTAN, es profunda, y las operaciones de influencia rusa son cada vez mayores. de interés directo”.

A medida que miles de millones de dólares en armas comenzaron a fluir a través de Europa del Este, otro tema en el que la CIA está trabajando es la tarea de combatir la corrupción, que resultó ser un problema importante. Esto implica no solo tener en cuenta a dónde van las armas, sino también anular los robos y los sobornos involucrados en el movimiento de tanto material a Ucrania.

LA CONEXIÓN DE POLONIA

Menos de un mes después de que los tanques rusos cruzaran la frontera de camino a Kiev, el director de la CIA, Burns, aterrizó en Varsovia, visitó a los directores de las agencias de inteligencia de Polonia y preparó los acuerdos finales que permitirían a la CIA utilizar al vecino de Ucrania como su centro clandestino.

Desde el final de la Guerra Fría, Polonia y los Estados Unidos, a través de la CIA, han establecido relaciones particularmente cálidas. Polonia albergó un “sitio negro” de tortura de la CIA en el pueblo de Stare Kiejkuty durante 2002-2003. Y después de la invasión rusa inicial de Donbas y Crimea en 2014, la actividad de la CIA se expandió para convertir a Polonia en la tercera estación más grande de Europa.

Polonia se convirtió oficialmente en el centro de la respuesta de la OTAN, primero en el manejo de cientos de miles de refugiados que huían de la batalla y luego como el centro logístico para las armas que regresaban a Ucrania. El país también se convirtió en el centro de la respuesta militar abierta.

Se ha establecido un cuartel general avanzado para el V Cuerpo del Ejército (5.º Cuerpo) en Polonia. Los suministros y municiones adicionales para uso estadounidense se almacenan en Polonia. Se ha activado una guarnición permanente del ejército, la primera que se ubica en el flanco este de la OTAN, y hoy en día hay alrededor de 10.000 soldados estadounidenses en Polonia.

ROL DE POLONIA CON LA CIA

Pero el verdadero valor de Polonia es su papel en la guerra secreta de la CIA. Burns regresó a Varsovia en abril pasado y se reunió nuevamente con el ministro del Interior y coordinador de “servicios especiales”, Mariusz Kaminski, su homólogo polaco, para discutir el alcance de la cooperación entre los dos países, especialmente en la recopilación de inteligencia.

Desde Polonia, los oficiales de casos de la CIA pueden conectarse con sus muchos agentes, incluidos espías ucranianos y rusos. El personal de la rama terrestre de la CIA del Centro de Actividades Especiales se encarga de la seguridad e interactúa con sus socios ucranianos y las fuerzas de operaciones especiales de 20 naciones, casi todas las cuales también operan desde bases polacas. Los operadores cibernéticos de la CIA trabajan en estrecha colaboración con sus socios polacos.

La cercanía de las relaciones entre Estados Unidos y Polonia rindió frutos particularmente durante las 24 horas del pasado mes de noviembre. Burns estaba en la sede de la inteligencia turca en Ankara reuniéndose con Sergei Naryshkin, su homólogo ruso. Allí hizo hincapié en la “estabilidad estratégica”, según un alto funcionario del gobierno de los EE. UU., y entregó una nueva advertencia de canal secundario de que los Estados Unidos no tolerarían amenazas o escaladas nucleares. Desde Turquía voló a Ucrania para informar a Zelenski sobre las conversaciones.

UN ATAQUE RUSO A UN PAÍS DE LA OTAN ES UN ATAQUE A TODOS

Mientras estaba en tránsito, un misil cayó en la ciudad polaca de Przewodow, a menos de 20 millas de la frontera con Ucrania, lo que provocó un frenesí diplomático y de prensa. Un ataque ruso a un país de la OTAN activaría el Artículo 5 de la carta de la OTAN, el principio de que un ataque a uno es un ataque a todos. Pero la inteligencia de EE. UU., a través del monitoreo de firmas térmicas que rastrean cada lanzamiento de misil, supo de inmediato que el misil se originó dentro de Ucrania y no en Rusia. (Resultó ser un misil tierra-aire ucraniano que salió mal). Burns obtuvo la inteligencia de Washington e inmediatamente se la transmitió al presidente polaco Andrzej Duda.

Se evitó una crisis. Pero se estaba gestando uno nuevo. Los ataques dentro de Rusia continuaban e incluso aumentaban, en contra de la condición fundamental de Estados Unidos para apoyar a Ucrania. Hubo una misteriosa serie de asesinatos y actos de sabotaje dentro de Rusia, algunos de los cuales ocurrieron en Moscú y sus alrededores. Algunos de los ataques, concluyó la CIA, fueron de origen doméstico, llevados a cabo por una naciente oposición rusa. Pero otros fueron obra de Ucrania, incluso si los analistas no estaban seguros del alcance de la dirección o participación de Zelenski.

“EL KARMA ES UNA COSA CRUEL”

Al principio de la guerra, Kiev hizo su propio “no acuerdo” con Washington para aceptar las limitaciones de la administración Biden para atacar a Rusia, aunque eso lo puso en desventaja militar ya que las fuerzas rusas lanzaron ataques aéreos y con misiles desde su propio territorio. A cambio, EE. UU. prometió armas e inteligencia que llegaron en cantidades cada vez mayores y potencia de fuego a medida que Zelenski presionaba más.

El “no acuerdo se mantuvo durante bastante tiempo. Hubo ataques de artillería transfronterizos ocasionales y algunas armas errantes que aterrizaron en Rusia; en cada caso, Ucrania negó cualquier participación”.

Luego vino el ataque a los gasoductos Nord Stream el 26 de septiembre. Aunque no en Rusia, eran propiedad mayoritaria de la empresa estatal rusa de gas Gazprom. Una vez más, Ucrania negó su participación a pesar de las sospechas de la CIA. No tenemos “nada que ver con el percance del Mar Báltico y no tenemos información sobre… grupos de sabotaje”, dijo el principal asistente de Zelenski, calificando cualquier especulación de lo contrario como “divertidas teorías de conspiración”.

Luego vino el ataque con camión bomba en el puente del estrecho de Kerch el 8 de octubre. Ucrania había amenazado con atacar el puente de 12 millas que une Rusia y la península de Crimea, que Moscú había anexado en 2014 en un movimiento condenado como ilegal por gran parte del mundo.

PUTIN CULPA LOS “SERVICIOS ESPECIALES” DE UCRANIA

Aunque no estaba claro quién llevó a cabo el ataque, Putin culpó a los “servicios especiales” ucranianos. Reunido con su Consejo de Seguridad, Putin dijo: “Si continúan los intentos de llevar a cabo actos terroristas en nuestro territorio, las respuestas de Rusia serán duras y en su escala corresponderán al nivel de amenazas creadas para la Federación Rusa”. Y, de hecho, Rusia respondió con múltiples ataques contra objetivos en ciudades ucranianas.

“Estos ataques solo refuerzan aún más nuestro compromiso de apoyar al pueblo de Ucrania durante el tiempo que sea necesario”, dijo la Casa Blanca sobre el ataque de represalia ruso. Sin embargo, detrás de escena, la CIA se esforzaba por determinar los orígenes.

“La CIA se enteró con el ataque al puente de Crimea que Zelenski no tenía control total sobre su propio ejército o no quería saber de ciertas acciones”, dice el oficial de inteligencia militar.

El ataque al puente de Kerch fue seguido por un ataque de mayor alcance en la base de bombarderos rusos de Engels, a casi 700 millas de Kiev. La CIA no sabía de antemano acerca de ninguno de estos ataques, según un alto funcionario estadounidense, pero comenzaron a circular rumores de que la Agencia, a través de un misterioso tercero, estaba dirigiendo a otros para que atacaran Rusia.

La Agencia entregó una fuerte e inusual negativa oficial. “La acusación de que la CIA está apoyando de alguna manera las redes de saboteadores en Rusia es categóricamente falsa”, dijo la portavoz de la CIA, Tammy Thorp.

“KIEV COMENZABA A SABOREAR UNA POSIBLE VICTORIA”

En enero de este año, Burns regresó a Kiev para reunirse con Zelenski y sus homólogos ucranianos, discutiendo la guerra clandestina y la necesidad de preservar la estabilidad estratégica. “Kiev comenzaba a saborear una posible victoria y, por lo tanto, estaba más dispuesto a correr riesgos”, dice el segundo alto funcionario de inteligencia. “Pero los grupos de sabotaje rusos también habían surgido a finales de año”.

Las conversaciones de enero tuvieron poco impacto. En cuanto a los ataques de sabotaje en sí, el alto funcionario del gobierno de EE. UU. le dice a Newsweek que la CIA no ha tenido conocimiento previo de ninguna operación ucraniana.

Todo esto culminó con el ataque con drones del 3 de mayo dentro de los muros del Kremlin en Moscú. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, culpó a Estados Unidos y Gran Bretaña y dijo que “los ataques terroristas cometidos en Rusia están… diseñados para desestabilizar la situación sociopolítica y socavar los cimientos constitucionales y la soberanía de Rusia”.

EL SABOTAJE Y COMBATE TRANSFRONTERIZO CREA COMPLICACIONES

Los funcionarios ucranianos admitieron implícitamente su culpabilidad. “El karma es algo cruel”, respondió el asesor de Zelenski, Mykhailo Podolyak, añadiendo leña al fuego.

Un alto funcionario del gobierno polaco le dijo a Newsweek que podría ser imposible convencer a Kiev de que cumpla con el no acuerdo que hizo para mantener la guerra limitada. “En mi humilde opinión, la CIA no logra comprender la naturaleza del estado ucraniano y las facciones temerarias que existen allí”, dice el funcionario polaco, que pidió el anonimato para hablar con franqueza.

En respuesta, el alto funcionario de inteligencia de defensa de EE. UU. enfatizó el delicado equilibrio que la Agencia debe mantener en sus muchos roles y dijo: “Dudo en decir que la CIA ha fallado”. Pero el funcionario dijo que los ataques de sabotaje y los combates transfronterizos crearon una complicación completamente nueva y que continuar con el sabotaje ucraniano “podría tener consecuencias desastrosas”. N

Newsweek en Español también te recomienda: