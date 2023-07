El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, quien en el pasado ha promocionado su “relación especial” con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asestó un golpe a los esfuerzos rusos para limitar el alcance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) el lunes.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció el lunes que Erdoğan acordó enviar el protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN al parlamento turco “lo antes posible”, poniendo fin al retraso de meses en los esfuerzos del país escandinavo para unirse a la alianza militar. Turquía se ha opuesto a la membresía de Suecia por preocupaciones sobre los esfuerzos del gobierno para combatir la islamofobia, así como por los llamados a Estocolmo para tomar medidas enérgicas contra los grupos kurdos en su país.

“Completar el ingreso de Suecia a la OTAN es un paso histórico que beneficia la seguridad de todos los aliados de la OTAN en este momento crítico. Nos hace a todos más fuertes y seguros”, dijo Stoltenberg en una conferencia de prensa el lunes por la tarde.

La medida es un golpe para Putin, quien se ha opuesto al crecimiento de la OTAN. Putin ha dicho que la expansión hacia el este de la alianza fue una razón clave por la que su país invadió Ucrania en febrero de 2022, pero la invasión llevó a Suecia y Finlandia, que alguna vez se resistieron a la OTAN, a solicitar su ingreso.

Erdoğan trató de establecerse como un mediador clave entre Rusia y Occidente, ya que Putin se encuentra cada vez más excluido de gran parte de Europa en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. El líder turco ha caminado por una línea estrecha entre la oposición a la invasión rusa de Ucrania y mantiene estrechos vínculos con Putin mientras busca desempeñar un papel más neutral en el asunto.

Mathieu Droin, miembro visitante del Programa de Europa, Rusia y Eurasia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo a Newsweek en una entrevista telefónica el lunes por la tarde que la membresía de Suecia será un “gran fracaso estratégico y político para Rusia” y el resultado de “la agresión de Rusia contra Ucrania”.

Dijo que si bien no cambiará mucho sobre las relaciones de Suecia con los países de la OTAN, ya que ha sido durante mucho tiempo el socio más cercano de la alianza, su membresía significará que el Mar Báltico “se convertirá casi en un lago de la OTAN”, lo que dificultará que Rusia maniobre en ese región.

El cambio de posición de Turquía sobre la membresía de Suecia en la OTAN puede ser el resultado de que Erdoğan se dé cuenta de que “no hay nada más que extraer” luego de las concesiones de Suecia, dijo Droin.

Moscú no respondió de inmediato a las noticias sobre el avance de la candidatura de Suecia a la OTAN. Newsweek se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia para obtener comentarios por correo electrónico.

Sin embargo, Rusia se ha pronunciado previamente en contra de que Suecia se una a la OTAN. En mayo de 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió que el Kremlin tomaría “medidas de represalia, tanto de carácter militar-técnico como de otra naturaleza” si Suecia y Finlandia se convertían en miembros de la OTAN. Finlandia se convirtió en el miembro número 31 de la alianza en abril.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que “da la bienvenida” al avance de la candidatura de membresía de Suecia en un comunicado el lunes por la tarde.

“Estoy listo para trabajar con el presidente Erdoğan y Türkiye para mejorar la defensa y la disuasión en el área euroatlántica. Espero dar la bienvenida al primer ministro Kristersson y a Suecia como nuestro aliado número 32 de la OTAN”, dijo Biden.

El exalmirante estadounidense Ja describió las adiciones de Finlandia y Suecia como “decisiones brillantes” por parte de los líderes de la OTAN.

“El auge distante que escuchas es la cabeza de Vladimir Putin explotando de frustración mientras su mundo continúa desmoronándose. Agregar Finlandia, y ahora Suecia, son un par de decisiones brillantes de la alianza @NATO”, tuiteó.

The distant boom you hear is Vladimir Putin's head exploding in frustration as his world continues to unravel. Adding Finland 🇫🇮, and now Sweden 🇸🇪, are a pair of brilliant decisions by the @NATO alliance. https://t.co/SxF4j5bV1l

— Admiral James Stavridis, USN, Ret. (@stavridisj) July 10, 2023