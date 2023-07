El último albergue para migrantes del estado de Aguascalientes cerrará sus puertas de manera definitiva, luego de varios años de resguardo gratuito para centenares de ellos. La decisión se tomó tras la falta de recursos económicos y de mantenimiento del inmueble.

Jesús Antonio Maya López, propietario del domicilio que solía operar como un restaurant-bar previo a la pandemia, anunció este lunes que ya no se cuenta con los recursos necesarios para seguir con la operación de este albergue, y mucho menos con los medios para rehabilitar sus instalaciones.

“Como no estamos consiguiendo apoyo, yo creo que vamos a tener que cerrar, ya ahorita no he recibido a más. La mayoría se fueron con su tarjeta migratoria”, dijo. “En los dos años pasaron alrededor de mil 500, legalmente hemos logrado que se vayan como 800 o 900 legalmente, de todas las nacionalidades, yo creo que ahora los vamos a enviar al Instituto del Migrante”.