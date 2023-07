Baja California continúa siendo una de las entidades con mayor incidencia de casos de pacientes con Hepatitis C, y la preocupación radica en que la mayoría de estos individuos son personas en situación de calle que no siguen el tratamiento necesario para su curación.

Durante una entrevista en el marco de una jornada de salud en la Zona Norte, Norma Alicia Olmedo Navarro, responsable del programa VIH y Hepatitis C de la Jurisdicción de Salud, informó que tan solo 230 personas están actualmente en tratamiento para la Hepatitis C. Aunque el número de casos de personas portadoras del virus de Hepatitis C es similar al del año pasado, se están realizando más pruebas este año, lo que ha llevado a un mayor diagnóstico de enfermos.

Olmedo Navarro destacó que actualmente 2,500 personas están recibiendo tratamiento como portadoras del VIH, asegurando que los medicamentos necesarios están disponibles en cualquiera de las dos clínicas de la Jurisdicción Sanitaria designadas para su atención.

Sin embargo, la situación es diferente para los pacientes con Hepatitis C, ya que muchos de ellos se encuentran en la Zona Norte y no tienen la posibilidad de acercarse a las instituciones de salud. Además, como viven en situación de calle, aunque se les haya diagnosticado, no siguen el tratamiento.

La responsable del programa destacó que la edad promedio de los pacientes diagnosticados con VIH y Hepatitis C está entre los 25 y 50 años, pero en las últimas jornadas de salud se han encontrado casos de personas más jóvenes, lo que muestra la necesidad de una atención temprana y de programas de concientización dirigidos a este grupo de edad.

La situación de la Hepatitis C en Baja California exige una intervención coordinada entre autoridades de salud, organizaciones civiles y la sociedad en general. Es crucial brindar acceso adecuado al tratamiento y desarrollar estrategias que permitan alcanzar a las personas en situación de calle, garantizando así una respuesta efectiva a esta problemática de salud pública. N

