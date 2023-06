Rusia sigue firme en su bloqueo a las entregas de ayuda humanitaria en las zonas controladas por Moscú en el este de Ucrania, afectadas por la reciente destrucción de la represa Kajovka, informó este domingo 18 de junio la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La destrucción de la represa el 6 de junio pasado inundó grandes áreas de la región de Jersón. Ello forzó a cientos a huir. A su vez, provocó temores de un desastre medioambiental. “Rusia ha declinado hasta ahora nuestra exigencia de acceder a las áreas bajo su control militar temporal”, dijo Denise Brown, coordinadora humanitaria para Ucrania.

RUSIA NO ACATA LAS NORMAS HUMANITARIAS

“Naciones Unidas seguirá haciendo todo lo que pueda para alcanzar a todas las personas, incluyendo a damnificados por la destrucción de la represa. Todos ellos necesitan urgentemente asistencia para salvar vidas, no importa dónde estén”, añadió Brown.

“Instamos a las autoridades rusas a actuar en concordancia con sus obligaciones bajo las normas humanitarias internacionales”, agregó. El sábado, funcionarios en las áreas bajo control ruso anunciaron que el saldo por la destrucción de la infraestructura es de 29 muertos. De su lado, Kiev reportó al menos 16 fallecimientos y 31 desaparecidos por las inundaciones. Kiev y Moscú se acusan mutuamente del ataque a la represa sobre el río Dniéper.

PRISIONEROS DE GUERRA

En tanto, Ucrania acusó este lunes 19 de junio a Hungría de impedirle el acceso a once prisioneros de guerra ucranianos que Rusia entregó al país de la Unión Europea. La iglesia ortodoxa rusa anunció a principios de este mes que un grupo de prisioneros de guerra ucranianos de origen húngaro había sido trasladado a Budapest, la capital de Hungría.

Los prisioneros son originarios de Transcarpatia, una región del oeste de Ucrania fronteriza con Hungría donde viven alrededor de 100,000 húngaros y motivo de conflicto con el gobierno de Budapest. El gobierno ucraniano dijo que sus funcionarios no han podido acceder a los detenidos devueltos.

CHINA NO ENVIARÁ ARMAS A RUSIA PARA OFENSIVA CONTRA UCRANIA

“Todos los intentos de los diplomáticos ucranianos en los últimos días para establecer contacto directo con ciudadanos ucranianos no han tenido éxito”, dijo el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Oleg Nikolenko. “Los mantienen esencialmente aislados”, dijo.

A su vez, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, afirmó este lunes en Pekín que China reiteró su promesa de no enviar armas a Rusia para apoyar su ofensiva contra Ucrania. “China nos ha asegurado a nosotros y a otros países que no está entregando y no entregará ayuda letal a Rusia para utilizarla en Ucrania”, dijo Blinken. N

(Con información de AFP)

