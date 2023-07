El robot EveR 6, de fabricación surcoreana, hizo su debut como director de orquesta en Seúl este viernes 30 de junio, cautivando a la audiencia con una actuación impecable. El androide de 1.8 metros de altura, dirigió a más de 60 músicos de la Orquesta Nacional de Corea del Sur que tocaban distintos instrumentos tradicionales.

El robot “EveR 6” fue capaz de guiar a los intérpretes tanto de forma independiente como en colaboración con un director humano a su lado durante cerca de media hora. Ello causó la admiración de los más de 950 asistentes al concierto, organizado en el Teatro Nacional de Corea.

EL ROBOT EVER 6 FUE AMPLIAMENTE OVACIONADO

EveR 6 fue ampliamente ovacionado al aparecer en escena, cuando saludó al público con una reverencia. Durante la actuación, sus ojos azules se centraban en los músicos, tan solo a asintiendo con la cabeza al ritmo de la melodía.

El novato ofreció una buena actuación, aseguró parte de los asistentes. “El arte se encuentra con la tecnología”, indicó en su cuenta de Twitter el Teatro Nacional de Corea al mostrar fotografías en donde quedó plasmado el desempeño del directo “Ever 6”.

El robot humanoide guió tres de las cinco piezas exhibidas este viernes por la noche. , incluida una realizada conjuntamente con Choi Soo-yeoul, quien dirigió la actuación junto al robot. “Fue un recital que mostró que (los robots y los humanos) pueden coexistir y complementarse entre sí, en lugar de que uno reemplace al otro”, dijo Choi después del concierto.

DIRECTORES ROBÓTICOS

“Vine aquí preocupada por si el robot podría hacerlo”, dijo a la AFP Kim Ji-min, estudiante universitaria de 19 años que se está especializando en música. “Pero descubrí que estaba en gran armonía con los músicos. Se sentía como un mundo completamente nuevo para mí”, indicó.

Si bien ha habido actuaciones musicales a cargo de directores robóticos en el pasado, incluido un concierto de 2017 dirigido por el robot YuMi en Italia, esta fue la primera vez que los surcoreanos pudieron ver a uno en el escenario.

“EveR 6”, desarrollado por la empresa estatal Korea Institute of Industrial Technology, fue programado para replicar los movimientos de un humano mediante tecnología de captura de la moción. Por el momento, sin embargo, no es capaz de escuchar o improvisar en tiempo real. Sus desarrolladores están trabajando actualmente para permitir que el robot haga gestos que no estén preprogramados, explicó Lee Dong-wook, el ingeniero del robot. N

(Con información de AFP y Reuters)

