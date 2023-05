Aaron Crow, el “Guerrero”, originario de Bélgica, sale al escenario, observa al público y elige a tres personas para su primer acto, en donde además de rociar cera caliente en sus ojos para después vendárselos, parte a la mitad una piña colocada arriba de la cabeza de uno de los participantes. Así inicia The Illusionists, el alucinante espectáculo nacido en Broadway y que ha roto los récords de taquilla en todo el mundo.

EL “ARTISTA”

El show también cuenta con la presencia de Xavier Mortimer, el “Artista”. Originario del sur de Francia, Mortimer comenzó desde pequeño como artista callejero. Gracias a su increíble talento, logró actuar en el Jacques Lecoq School en París y en Londres. Ha ganado numerosos premios de Magia por sus shows, además de crear el personaje Sneaky para la residencia de Michael Jackson One, producida por Cirque du Soleil.

La música para sus actos es compuesta por él mismo y actualmente tiene más de 10,000 millones de visualizaciones en redes sociales y por encima de 17 millones de seguidores en las mismas, convirtiéndolo en el mago más famoso del mundo digital.

EL “HIPNOTISTA”

Aryel Altamar, el “Hipnotista”, deja atónita a su audiencia de principio a fin. Comienza su show con un público que no cree en la hipnosis, lo que alimenta su desafío. Aryel es hipnoterapeuta con más de 14 años de experiencia. Ha ganado cinco veces el premio como el Mejor Hipnotista de Latinoamérica.

EL “TRAMPOSO”

James More, el “Tramposo”, es uno de los magos líderes a nivel mundial y uno de los ilusionistas más virales. Su primera aparición en el programa de talentos Britain’s Got Talent en 2013 con la audición más vista (100 millones de visitas en YouTube), lo catapultó a una de las giras de ilusionismo más vendidas en el planeta. Como parte de The Illusionists se ha presentado en cinco continentes, convirtiéndose en el primer mago británico de la historia en tener una función en Broadway.

EL “INOLVIDABLE”

Pablo Cánovas, el “Inolvidable”, a la edad de 12, creó su primer acto de magia, ganando el premio más importante de España. Sus extraordinarias habilidades y talento le han permitido triunfar en todos los torneos de magia e impactar a los iconos más grandes del orbe. Hoy, Pablo es el mago más joven de España que ha recibido premios y reconocimiento en toda Europa. Es experto en crear ilusiones nunca vistas que dejan a la audiencia sin palabras, envuelto en misterio y un estilo particular que juega con la percepción de lo que en realidad estás viendo.

EL “SURREALISTA”

Joaquin Kotkin, el “Surrealista”, el mago mexicano conocido como El Mago de la Media Barba, es uno de los más populares en Latinoamérica. Actor, mago, inventor, Media Barba es famoso por crear efectos mágicos únicos, como “Ilusión de Escorpión”, presentado por David Copperfield en su show en vivo.

EL “INVENTOR”

Kevin James, el “Inventor”, nacido en Francia y apasionado por la magia desde pequeño, Kevin tiene un estilo que es todo menos convencional. Su comedia y arte mágico, lo han convertido en un artista visual a nivel mundial, permitiéndole presentarse en los escenarios más emblemáticos y frente a las personalidades más importantes del mundo. Ha estado en The Illusionists desde su inicio y ha aparecido en diferentes películas, además de ganar premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Mágicas de Hollywood. Su visión del arte lo ha llevado a crear el show más único en el planeta, que hace sentir a los adultos como niños de nuevo.

The Illusionists: Más Impactante Que Nunca se presenta en el Teatro Telcel desde el 9 de mayo. Los boletos se encuentran a la venta en Ocesa. N

