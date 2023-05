Montana se convirtió este miércoles 17 de mayo en el primer estado de Estados Unidos en prohibir TikTok, a través de una ley que entrará en vigor el próximo año y que aviva el debate sobre el impacto y la seguridad de la popular aplicación de videos.

La prohibición se convirtió en ley con la firma del gobernador, Greg Gianforte, y servirá como una prueba legal de una prohibición nacional de la plataforma. Una situación que los congresistas en Washington están pidiendo cada vez más.

Se considera una violación de la ley cada vez que “un usuario acceda a TikTok, reciba la capacidad de acceder a TikTok o reciba la capacidad de descargar TikTok” y cada violación se castiga con una multa de 10,000 dólares por cada día en que ocurra.

Bajo esta ley, Apple y Google deberán eliminar a TikTok de sus tiendas de aplicaciones so pena de posibles multas diarias. La decisión casi con seguridad la impugnarán a través de demandas.

TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state’s Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx

— Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023