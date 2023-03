“Digital Mind’s Arquitecture es el séptimo single que lanzo como solista”, comparte con gran entusiasmo MIXO (Rodrigo Galindo) en entrevista con Newsweek en Español. MIXO es ingeniero en audio, productor musical, compositor, profesor, multiinstrumentista, fundador de las bandas The Broccolis, Cascabel, Cris & The Vibes y CEO de la disquera Toga Records.

Con toda la experiencia que le precede, decidió comenzar un proyecto solista al que bautizó como MIXO, a través del cual busca experimentar con la música más allá de lo que cabe conceptualmente dentro del estilo propio de su banda, Cascabel.

“Por eso salió este proyecto, precisamente para poder sacar música diferente. De hecho, todas las canciones que he sacado son completamente diferentes una de otra”, manifiesta MIXO.

—¿Cómo surgió Digital Mind’s Arquitecture?

Yo creo que esta canción es la rola más popera o mainstreamque he hecho con este proyecto de MIXO. Para esta canción en particular tenía ganas de hacer una canción relativamente bonita. De hecho, todo surgió un día que estaba en el estudio con mi bebé y yo estaba tocando la guitarra. Ella fue la inspiración de la primera parte que es algo más bonito.

“Al inicio pensaba que la canción iba a ser instrumental hasta que de repente vi que le cabían letras y beats. La canción empezó a evolucionar por caminos completamente diferentes y se fue tornando un poco electrónica”.

LA MATRIX DE MIXO

Sin embargo, cuando comenzó a escribir la letra, “como que me empecé a tripear y pensé que, si ya existe el metaverso y ya hay una infinidad de plataformas en las que puedes estar interactuando con gente y viviendo una vida, entonces seguramente va a llegar un momento en el que será como la matrix, o sea, vivir dentro de una simulación”, agrega el músico.

Y continúa: “Pensaba en cómo podría ser una computadora con inteligencia artificial, siendo superinteligente y hasta consciente y capaz de enviar un mensaje para tratar de invitar o de reclutar seres humanos para que se carguen en el metaverso, pues cada que subimos nuestra información a internet es como si cargáramos nuestra propia mente en la red. Al final termina siendo algo medio darkie porque, si bien la letra suena bonita, al final sí es algo muy loco”.

El nuevo disco de MIXO está acompañado de un lado B llamado 01001001 01100001 01101101 01100001 01101100 01101001 01110110 01100101, “el cual es completamente ambient, superchill y tranquilito”. El título es un código binario porque “es el código en el que la computadora habla y pues toda la información que existe dentro de las computadoras es código binario, incluso la música”.

Digital Mind’s Architecture salió al público este lunes 13 de marzo. La portada es un diseño con seis imágenes creadas con inteligencia artificial. Según el músico, los conceptos filosóficos presentes en esta canción y en sus temas anteriores lo apasionan sobremanera.

De hecho, comenta que le hubiera gustado estudiar psicología precisamente para enfocarse en la neurología, estudiar los estados de conciencia y tratar de investigar la profundidad de los misterios de la mente.

NO ME PREOCUPA LA MODA

—¿Qué piensas sobre el hecho de que la originalidad de las canciones de tu proyecto como solista no se apega al estándar necesario de lo vendible?

—Con todo lo que sé sobre releases por las bandas con las que he trabajado en la disquera, sé que desde que compones una canción hay ciertos elementos que favorecen mucho a que tu rola sea mucho más escuchada. Obviamente cosas como el género musical, que esté de moda, letras que le gusten a la gente, un coro pegajoso, que no sean muy complejas, que no tengan intros muy largos, etcétera. Son cosas que casi nunca he hecho en mis canciones solistas sabiendo perfecto que tal vez no les va a ir también.

“Sin embargo, no me preocupa si está de moda o si estoy hablando de un tema que no se va a consumir. De hecho, estoy seguro de que muchas de las cosas que estoy haciendo con este proyecto igual y no van a ser muy famosas, pero no me importa, no me frustro al respecto porque desde el principio sé que estoy haciendo un concepto un poco extraño que a mí me gusta y es parte de mi objetivo de poder sacar las cosas naturales que a mí me gustan”.

ARQUITECTURA DE UNA MENTE DIGITAL

—¿Qué significa la portada de Digital Mind’s Architecture?

—Para la portada de este sencillo empecé a experimentar con una aplicación que hace imágenes con inteligencia artificial. Desde el primer día que compuse la canción me imaginaba algo muy rojo y con interiores arquitectónicos futuristas, pues tenía en mente el cuestionamiento de cómo sería la arquitectura de una mente digital.

“Al principio generé más de 30 imágenes, pero escogí solo las seis que más me gustaron visualmente y se aproximaban a lo que yo imaginaba. Estas imágenes son la metáfora para representar la idea de la arquitectura interna de una mente digital y por eso están creadas por inteligencia artificial”.

EL MULTIPROFESIONAL QUE TRABAJA EN EQUIPO

Rodrigo comenta que, si bien él se encargó de la gran mayoría de los elementos que constituyen su nuevo sencillo, Digital Mind’s Architecture, contó con la colaboración de Carlos Molina en la batería y Agustín Ayala en el proceso de masterización.

“La batería se la pasé a un amigo mío que se llama Carlos Molina, él es baterista de una banda que se llama The Mud Howlers, y justo el estilo de esta nueva rola él lo toca muy bien. Entonces, cuando estaba haciendo la rola lo pensé, se la mandé y grabó en Hermosillo en un estudio que se llama Ondas Sonora con otro amigo, Felipe García, un gran ingeniero.

“La masterización quedó a cargo de Agustín Ayala. Todo lo demás, todos los demás instrumentos, voces, coros, bajo, guitarras, sintetizadores, percusiones electrónicas, vocoder, la producción, composición y la mezcla de la canción la hice yo”, comparte MIXO.

A pesar de tener el privilegio de poder producir todo el material para su proyecto como solista por sí mismo, MIXO reconoce el valor de colaborar con otros profesionales del medio.

SACAR EL MAYOR POTENCIAL

“Aunque podría hacer todo yo solo, me gusta poder escuchar la canción y poder sacar el mayor potencial posible. A veces siento que vale la pena invitar gente. Entonces, cuando colaboro con gente, obviamente siempre escojo gente en la que confío, en músicos chidos a los que les mando maquetas y les digo hagan lo que quieran, así tal cual, hagan lo que quieran. Porque son profesionales y sé que entienden la armonía y el mood del proyecto”.

MIXO asegura que es interesante trabajar de esta manera porque las canciones evolucionan en algo que no había concebido al principio y le agrada ese proceso porque es como darle a la canción un camino en el cual pueden llegar a otras cosas nuevas que lo pueden sorprender.

De hecho, comparte que, durante la grabación de su sencillo anterior, llamado Cromosoma, colaboró con un músico en la cítara al cual no conocía, hasta el día en que grabaron y de repente el citarista tocó un solo impresionante que le encantó. Nada de esto estaba planeado y eso resultó ser el lado B de ese single.

"No me gusta tener todo tan cuadrado en mi cabeza porque es muy fácil decir no, así no es lo que quiero. Y a mí me gusta la apertura y creo que por eso me gusta mucho colaborar con gente y llegar a resultados siempre sorpresivos". N

