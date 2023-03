A fin de regular la instalación, distribución, mantenimiento y permanencia de los medios publicitarios, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la nueva Ley de Publicidad Exterior, cuyo principal objetivo es disminuir la contaminación visual. En 2022, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, celebró cerrar el año con 300 espectaculares retirados de las azoteas, y en 2023 espera retirar 1,200 más.

“El Congreso de la CDMX aprobó la nueva Ley de Publicidad Exterior para ordenar a la publicidad de la capital, reducir la contaminación visual, mejorar el entorno urbano, retirar más de 1,000 espectaculares instalados en azoteas, prevenir el riesgo de colapsos y daños a viviendas y evitar la instalación de nuevos anuncios autosoportados”, anunció el órgano en redes sociales.

De acuerdo con fuentes oficiales, esta ley está dirigida a empresas privadas que utilicen algún medio publicitario, instalado en el espacio público u otros bienes y que es visible desde el exterior que difundan propaganda, publicidad comercial o información diversa.

Ahora bien, esta permite la instalación de espectaculares, con previa licencia, autorización o permiso cuando no sea instalada en azoteas, con sonidos. Asimismo, que estén pintados en cerros, rocas, árboles, bordes de río, lomas, laderas, bosques, lagos o en cualquier área natural. Igualmente, cuando no esté pintado o adherido a una fachada, muro, barda o barandilla. Así como en elementos arquitectónicos como ventanas, ventanales, muros ciegos no colindantes y colocados en postes de señalización vial y dispositivos de tránsito.

SEDUVI PRESUME RETIRO DE ESPECTACULARES POR LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR

Desde hace unos días, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) compartió en Twitter imágenes de espectaculares retirados. Uno de ellos, por ejemplo, tuvo lugar en Centenario, colonia Privada del Rincón, alcaldía Álvaro Obregón. Otro procreo de retiro del medio publicitario fue en la azotea del inmueble ubicado en Periférico Sur, colonia Sección XVI en la demarcación de Tlalpan.

Según la Seduvi, al momento se han quitado 25 por ciento de anuncios en azoteas. Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU), comentó para Expansión que, conforme a Protección Civil, la colocación de los espectaculares atenta con la seguridad de los usuarios, así como daños en el inmueble. Esto porque en la Ciudad de México se presentan constantes sismos.

Además, el apoyo a los dueños de los inmuebles no es un gran aporte a su economía, de acuerdo con el experto, aproximadamente se rentan los espacios por 70,000 pesos al año.

El pasado 6 de junio se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México (LPECDMX), la cual entró en vigor el 7 de junio de 2022. N