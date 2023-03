La empresa Acer presentó la bicicleta eléctrica “ebii”, impulsada por inteligencia artificial (IA), que cuenta con una autonomía de 110 kilómetros y es capaz de cargar su batería al 100 por ciento en dos horas y media. Esta también incluye diversas funciones de seguridad que aseguran una conducción “sin preocupaciones”.

El fabricante de ordenadores y productos informáticos se sumergió en el mercado de las bicicletas eléctricas con un modelo pensado para desplazamientos urbanos, sobre todo, destaca por añadir inteligencia artificial a sus funciones. Para ello, utiliza una caja de control inteligente que adapta la conducción automáticamente a las condiciones de la ruta, gracias a ebiiAssist.

Según informó la compañía en un comunicado, esta bicicleta eléctrica incluye un motor “altamente eficiente” de 250/350 W, con el que permite una conducción asistida de hasta 25 kilómetros por hora.

Además, con la función ebiiAssist, el motor se adapta a la potencia de pedaleo del usuario. Asimismo, la inteligencia artificial va aprendiendo con el tiempo la forma de pedalear del ciclista para “una experiencia más personalizada”.

We’re riding into uncharted territory. The Acer ebii smartbike offers a safer and more sustainable way to get around your city, with AI-driven assist standing ready to adapt to your pedaling power, riding conditions, and more. Jump on here: https://t.co/lFzAuG2yhL pic.twitter.com/lMECBNDkCv

— Acer (@Acer) March 20, 2023