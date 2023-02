La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció que ya se encuentra abierta la convocatoria para el programa “100 días, 100 viviendas”, dirigida a todas aquellas personas que no cuentan con seguridad social y que no tienen una casa propia, como taxistas, tianguistas, comerciantes, madres solteras, personas de la tercera edad y con discapacidad.

“Todas las familias tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y las vamos a apoyar para que puedan lograrlo”, subrayó.

En ese sentido, la titular del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Claudia Gabriela Caudel de Luna, resaltó que en la primera etapa del programa se entregarán 100 departamentos en el fraccionamiento Morelos II, a personas de todo el estado que no tienen acceso a un esquema de vivienda social.

Dijo que las y los interesados en participar, deberán llenar un formato digital que se encuentra en la página https://www.aguascalientes.gob.mx/ivsop , a través del cual se recabará información personal del beneficiario y su familia para la evaluación de solicitudes.

Posteriormente, el IVSOP hará el análisis de cada solicitud y revisará quiénes cumplen con el perfil que establecen las reglas de operación, y que incluye el contar con una residencia en el estado de al menos dos años; no estar afiliado a otro régimen de asistencia habitacional; no tener alguna propiedad a su nombre; y no haber sido beneficiario del IVSOP, entre otros.

Caudel de Luna comentó que la lista de solicitantes que continuarán en el proceso de selección se publicará en la página de internet del Instituto de Vivienda; a partir de esa fecha el solicitante contará con un plazo no mayor a 15 días naturales para la entrega de la documentación correspondiente.

Precisó que para cualquier duda, las y los interesados se pueden comunicar al 449 910 25 60 ext. 5507, o acudir a las oficinas del IVSOP en Av. Eugenio Garza Sada No.124-D, fracc. La Plazuela, Pocitos, 3er piso.

Finalmente, la titular del IVSOP hizo hincapié en que los trámites son personales, por lo que no se permitirá que estos se realicen a través de gestores, representantes, organizaciones sociales o partidos políticos; cabe mencionar que sólo se podrá asignar una vivienda por familia.