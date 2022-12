Twitter suspendió este viernes 2 de diciembre la cuenta de Kanye West, después de que el rapero estadounidense publicara una imagen donde aparecen una esvástica y una estrella de David entrelazadas, anunció el propietario de la red social, Elon Musk.

“Solo aclarar que su cuenta fue suspendida por incitación a la violencia”, indicó Musk en una respuesta al tuit de West. El hecho ocurre después de sus declaraciones antisemitas y la admiración que el músico ha manifestado por Adolfo Hitler.

El rapero estadounidense Kanye West declaró su “amor” por los nazis y su admiración por Adolfo Hitler en una entrevista este jueves, poco antes de que la plataforma Parler anunciara el fin de las negociaciones con el artista. Con el rostro completamente cubierto con una máscara negra, West llegó al punto de decir “soy un nazi”, generando fricciones con Jones quien, a pesar de ser conocido por sus posiciones extremas, insistió en desmarcarse del músico en algunos momentos de la conversación de más de tres horas transmitida por infowars.com.

“Los nazis hicieron cosas realmente malas”, confrontó Jones al rapero que redobló la apuesta. “Yo amo a Hitler”, dijo West. “Yo amo a los judíos, pero también amo a los nazis. No me gusta ver la palabra maldad junto a nazis”. “Yo veo cosas buenas sobre Hitler”, continuó el músico de 45 años. “No puedo decir que esta persona [Hitler] que inventó carreteras y los micrófonos que yo uso como músico, no hizo nada bueno”. Añadió: “Cada ser humano tiene algo valioso que ha traído a la mesa, especialmente Hitler”.

KANYE WEST Y SU CENA CON TRUMP

Kanye West se negó a quitarse la máscara en la cual un bordado demarcaba la línea de los ojos, a pesar de la insistencia de Jones. Pero, durante la conversación en la cual también participó el supremacista blanco Nick Fuentes, el rapero prestó su celular para que Jones y Fuentes dispararan algunos tuits que aparecieron en seguida en su cuenta, constatando que no se trataba de un imitador.

Pocas horas después de la transmisión, la red social Parler anunció en Twitter que una posible venta al artista estaba fuera de la mesa. Parler, red social popular entre los conservadores, había anunciado a mediados de octubre un acuerdo para vender la plataforma a Kanye West. El rapero y Fuentes se reunieron recientemente con el expresidente Donald Trump en una cena que fue cuestionada por algunos líderes del Partido Republicano debido a las posiciones públicas de ambos hombres. N