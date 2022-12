La falta de capacidad de distribución de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha impedido el crecimiento masivo de algunas industrias en Aguascalientes, señaló el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Manuel Alejandro González Martínez, quien consideró necesario que el sector privado comience a considerar inversiones en la creación de este tipo de infraestructura.

En rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno, el funcionario estatal mencionó que las disposiciones federales en materia de energía eléctrica han frenado el desarrollo de nuevos métodos de generación de electricidad en el estado. Como ejemplo de ello, recordó que en Aguascalientes existen dos parques fotovoltaicos que no están operando, debido a falta de permisos de interconexión o de meros procesos normativos.

“A nosotros nos interesa mucho seguir generando electricidad o algún otro tipo de energía a través de las fuentes renovables. Lamentablemente, hoy en día, las disposiciones federales nos están restringiendo mucho, por un lado, la atracción de nuevas inversiones en la generación de energía fotovoltaica, hoy en día seguimos con dos parques, uno al 100% terminado con subestación entregada a la CFE, pero sin el permiso de interconexión. El otro es el del municipio de Aguascalientes que con inversión privada está detenido por cuestiones normativas”.

Además, expuso que la demanda de energía eléctrica por parte de la población aguascalentense crece entre un 8 y 10 por ciento cada año, ritmo que la CFE no está siguiendo bajo el tema de inversiones en infraestructura.

Ante ello, González Martínez dijo que se está buscando una reunión con la secretaria de Energía en México, Rocío Nahle García, para saber qué opciones tiene Aguascalientes para poder impulsar la creación de nuevas plantas generadoras de energía, que serían independientes a las que la CFE pudiera construir en el estado.

“Hoy en día no podemos pensar justamente en un crecimiento muy masivo de ciertas zonas industriales cuando no se tiene esa capacidad de energía eléctrica, entonces estamos buscando las otras alternativas. Justo el día de ayer me pidió la gobernadora que gestionara una cita con la secretaria Nahle para ver y explorar las diferentes alternativas que pudiéramos tener para fondear este tipo de infraestructura, independiente de las que la propia comisión pudiera realizar”.

En el mismo sentido, apuntó que aunque los gobiernos estatales no están responsabilizados en crear nuevas fuentes de energía eléctrica, sí se tienen que involucrar en el tema porque de eso dependerán las inversiones que lleguen a las entidades. En el caso de Aguascalientes, explicó que si bien se tiene una cierta capacidad en cuanto a las subestaciones eléctricas, se requieren más inversiones, incluso provenientes del capital privado.

Finalmente, el titular de la Sedecyt adelantó que para el próximo año, la CFE estará arrancando una nueva subestación de energía en el Puertecito de la Virgen, que tendrá una capacidad de 30 megas, lo que consideró, ayudará en gran medida en la distribución del servicio en esa zona de la ciudad, particularmente a las industrias que están ubicadas en el Parque Industrial del Valle de Aguascalientes.