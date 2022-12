La mañana del encuentro, Pawlowski por poco no sale de su tienda: “Mi oxígeno bajó a 64 y tenía un dolor de cabeza terrible a 5,800 metros de altitud. Iba a dormir. Sin embargo, decidí esforzarme y seguir buscando”.

LEOPARDO DE LAS NIEVES, EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

DUDAS SOBRE LAS FOTOS DE PAWLOWSKI

Algunos expertos en fotografía expresaron dudas sobre la veracidad de las imágenes de Pawlowski. En un descargo de responsabilidad, ella dijo en su sitio web que sus imágenes en bruto habían sido editadas: “Para aclarar, todas mis imágenes están editadas y procesadas en Photoshop y Lightroom. Algunas imágenes son compuestas, otras no. Algunas solo están ligeramente retocadas. No soy periodista. Nunca, en ningún lugar, dije que mis imágenes no estuvieran editadas.