La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo dijo que su visible enfado al ser sustituido contra Corea del Sur (derrota lusa 2-1) el viernes 2 de diciembre en la Copa Mundial de la FIFA se debió a que un rival le instó a abandonar la cancha más rápido.

“Sucedió antes de que me sustituyeran. El jugador coreano me decía que saliera rápido y yo le dije que se callara, porque no tiene autoridad. No tiene que decir nada”, explicó CR7 en la zona de prensa del estadio, entrevistado por la televisión portuguesa. (Foto: Jung Yeon-Je/AFP) N