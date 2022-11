Estos dos padecimientos no son, meramente, los elementos más visibles de las nuevas epidemias. De hecho, apuntan a que el mundo está entrando en una era de mortíferas amenazas sanitarias debido a las enfermedades infecciosas: desde las que creíamos haber erradicado hasta las emergentes, que empiezan a manifestarse cada vez con más frecuencia. “Pareciera que el covid-19 abrió una caja de Pandora repleta de sorpresas infecciosas”, comenta el Dr. Michael Osterholm, epidemiólogo que dirige el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Minnesota. “¿Qué sigue?”

Nadie sabe a qué se debe que esta tendencia mortífera haya dado en manifestarse justo en este momento. Es indudable que las condiciones sanitarias se han complicado gracias a la difusión del movimiento antivacunas y a la politización de la salud pública durante la crisis pandémica. No obstante, también hay que considerar otra serie de elementos que, como en el caso de la polio, implica las propias vacunas.

Más allá de la causa, estamos pasando por un momento particularmente frágil para contender con nuevas amenazas patogénicas porque, irónicamente, el mundo está mucho menos preparado que antes de la pandemia. No hemos solucionado los errores que condujeron al estrepitoso fracaso de los sistemas de salud globales frente al covid-19. Los chinos ocultaron la verdad cuando aún era posible contener el brote inicial (y ahora están más silenciosos que nunca). La Organización Mundial de la Salud (OMS) demostró su incapacidad para frenar la acelerada diseminación global del virus, y sigue sin resolver sus propias deficiencias. Los muy ponderados Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) enfrentan hoy un aplastante ajuste de cuentas por su pésimo desempeño. Las tasas de vacunación se han desplomado. Y a todo lo anterior se suma el hartazgo del público general con las medidas sanitarias prescritas hace más de dos años.

Las epidemias y los brotes infecciosos han diezmado grandes segmentos poblacionales a lo largo de la historia humana. En el año 170 d. C., una plaga (tal vez, viruela) aniquiló a 5 millones de romanos y puso de rodillas al imperio. En 1346, la “peste negra” (peste bubónica) arrasó con unos 200 millones de europeos. Pocos siglos después, los exploradores que viajaron a las Américas llevaron consigo enfermedades que acabaron con casi 90 por ciento de la población indígena. Y, según cálculos, la pandemia de gripe española de 1918 cobró alrededor de 50 millones de vidas.

Si bien el virus ha afectado, eminentemente, a hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, el patógeno ha terminado por diseminarse fuera de esa demografía. Por fortuna, la enfermedad responde bien a los antivirales, en particular, tecovirimat (Tpoxx®). Pese a ello, investigadores de los CDC confirmaron, en agosto, que el virus de la viruela símica puede sobrevivir varias horas en artículos domésticos. También en agosto, investigadores británicos divulgaron el caso de un hombre que, aun cuando no había tenido relaciones sexuales en varios meses, contrajo la enfermedad durante un concierto al aire libre. Mientras, Nueva York notificó un primer caso pediátrico de la enfermedad.

Otros asesinos infecciosos, más exóticos, empiezan a emerger de entre las sombras. En junio, el virus de Marburgo cobró dos víctimas mortales en Ghana. Igual que el ébola, la enfermedad de Marburgo se transmite mediante el contacto directo con las secreciones del paciente, ocasiona graves hemorragias que matan hasta tres cuartas partes de los afectados, y no tiene tratamiento.

En las décadas de 1990 y 2000, los brotes de este virus resultaron en la infección de cientos de africanos. Por eso, ahora expertos en salud pública temen que los casos más recientes puedan ser el presagio de una nueva epidemia. “Este virus me preocupa mucho”, confiesa la Dra. Caitlin Rivers, epidemióloga de la escuela de Salud Pública Bloomberg, en la Universidad Johns Hopkins. “El peligro es que no ataquemos el brote en los primeros días, cuando aún es limitado; antes que tengamos una idea clara de la escala que podría alcanzar”.

EL VIRUS LANGYA

A principios de agosto, un artículo del New England Journal of Medicine notificó que las autoridades sanitarias de China detectaron 35 casos de un patógeno hasta ahora desconocido: el virus Langya. Por lo pronto, no hay informes de muertes, pero se sabe que otros virus emparentados con Langya han alcanzado una tasa de mortalidad de hasta tres de cada cuatro afectados.