Puebla, Pue. Los cuatro jóvenes ejecutados en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, perteneciente al municipio de Puebla, no tenían antecedentes criminales, según lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El titular del Poder Ejecutivo comentó que, a pesar de que no hay registros de un posible vínculo criminal, no se puede descartar esta posibilidad, hasta que concluya la investigación por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

“Si puedo decirlo. No tienen ellos ningún antecedente penal, las personas fallecidas no tienen ningún antecedente penal, hasta ahí estamos. Pero no podemos descartar nada, si ya hay muchos más datos entre ayer y hoy, con los que se inició, sobre cómo ocurrieron los hechos, ya hay muchos más datos”, declaró.

Barbosa Huerta comentó que, como gobernante, no puede dar información, sobre esta carpeta de investigación, ya que es un tema delicado, que está en competencia de la Fiscalía.

“Quién tiene que dar información sobre una investigación sólo puede ser la Fiscalía, ninguna otra autoridad, incluyéndome al gobernador. No me pidan información sobre una carpeta tan delicada, y que tiene toda una línea de investigación“, declaró.

En este mismo sentido, el presidente Eduardo Rivera también habló, sobre este hecho, que ocurrió la madrugada de martes en la colonia Santa Clara La Venta de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, donde las víctimas de alrededor de 25 años de edad se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes afuera de la tienda “Manolo”, y sujetos armados los sorprendieron y le dispararon en varias ocasiones con armas tipo AR-15.

El edil aseguró que, por parte del Ayuntamiento, ya se entregó la información que se recolectó, para que la Fiscalía haga la instalación correspondiente.

“Toda la información que tenemos, que se ha generado y que por parte de la investigación del área de inteligencia de policía municipal, que tenemos a nuestro alcance, ha sido ya proporcionada a la Fiscalía General del Estado de Puebla“, dijo.

Es importante mencionar que, tras esta ejecución, y al informarse que fue un ajuste de cuentas, los vecinos de la colonia Santa Clara La Venta, en San Francisco Totimehuacán rechazaron que los cuatro ejecutados sean miembros de la delincuencia organizada.

Con información de Diario Puntual

*BC *JR