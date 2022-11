Poco más del 70 por ciento de las llamadas que se realizan al número de emergencias 9-1-1 desde Aguascalientes resultan improcedentes, mientras que en el resto de los llamados hechos por la ciudadanía reportan incidentes de seguridad, señala información dada a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El último reporte mensual indica que, de enero a septiembre de este año, en Aguascalientes se han realizado 719 mil 719 llamadas a la línea 9 1 1, de las cuales 206 mil 191 han resultado procedentes. De estas llamadas, en el 66 por ciento se han reportado incidentes relacionados con la seguridad pública, mientras que en el 18 por ciento se han solicitado servicios médicos y en otro 9 por ciento se ha pedido asistencia.

Cabe señalar que entre los reportes de seguridad se contemplan incidentes como el encuentro de personas agresivas, incidentes de tránsito sin lesionados, personas sospechosas o violencia familiar. En el caso de la asistencia, se involucran hechos como el ruido excesivo, la solicitud de rondines, tentativas de robo y quejas contra servidores públicos.

Por otra parte, el SESNSP destaca que, entre enero y septiembre del 2022, se han contabilizado 513 mil 528 llamadas improcedentes en Aguascalientes, lo que equivale a poco más del 70 por ciento de las llamadas totales. Aún así, el estado se ubica en el 11° lugar a nivel nacional por contar con una de las cifras más bajas en este rubro, por encima de Quintana Roo, Morelos, Colima, Nayarit, Tlaxcala, San Luis Potosí, Chiapas, Zacatecas, Baja California Sur y Campeche.

Aunque no se especifican cifras, se muestra que la mayoría de estas llamadas no proceden al ser consideradas “llamadas mudas”, es decir, que una persona se contacta con las autoridades, pero no refiere ningún incidente. También se suman otras llamadas “de no emergencia”. En menor medida, se contabilizan las llamadas incompletas, las llamadas de broma hechas por niños, e incluso por jóvenes y adultos.

Tomando en cuenta esta información, el estado se posiciona en el 6° lugar a nivel nacional por contar con una de las tasas más altas respecto a las llamadas improcedentes por cada 100 mil habitantes, estando detrás de Colima, Sonora, Chihuahua, Ciudad de México y Guanajuato.

En comparación con el mismo periodo del 2021, en Aguascalientes se ha registrado una disminución del 4.5 por ciento respecto a las llamadas procedentes hechas al 9 1 1, un comportamiento similar al estimado a nivel nacional, donde de manera general se tuvo un decremento del 4. 3 por ciento.

De la misma forma, el SESNSP resalta que el estado ha logrado reducir este uso negativo de la línea 9 1 1. En comparación con el mismo periodo del 2021, también se reportó un decremento del 4.7 por ciento respecto a la cantidad de llamadas improcedentes.

En México, se han sumado 47 millones 117 mil 622 llamadas al 9 1 1, de las cuales 11 millones 432 mil 482 han resultado procedentes. En el 59.86 por ciento de ellas se han referido incidentes de seguridad.