¿Pero esto es diferente a lo que ocurrió con nuestra generación? Me parece que no. No se pueden hacer generalizaciones sobre la juventud de hoy en día, al igual que no se puede etiquetar a mi generación de los años 60 y 70 diciendo de forma estereotipada que pasaba la mayor parte de su tiempo escuchando rock, idolatrando artistas y músicos, drogándose y teniendo sexo libre.