EFECTOS DE LAS EXPLOSIONES NUCLEARES

SE RECUPERÓ EN UN MES

En abril de 1949, el cerdo 311, que entonces pesaba 272 kilogramos, se entregó al Parque Zoológico Nacional del Smithsonian en Washington, D. C., donde se convirtió en la favorita de los visitantes del sitio. El periodista ganador del premio Pulitzer Walter Pincus escribió sobre el cerdo 311 (Pig 311) en su libro de 2021 Blown to Hell: America’s Deadly Betrayal of the Marshall Islanders.