Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que, el exacalde de Tehuacán, Felipe de Jesús Patjane Martínez, tiene una segunda sentencia de más de 2 años, además de los 6 años y tres meses de prisión, por abuso de poder, que reciente se le dictó.

Barbosa Huerta dijo desconocer si Patjane ya hizo una apelación, por los cargos que se le acusan, sin embargo, señaló que está en su derecho de hacerlo.

“Los procesos no son producto de un estado de ánimo de alguien, es parte de un proceso que tiene pruebas, hasta donde estoy informado el señor Patjane, no sé si apeló o no, seguramente sí, tiene una segunda sentencia ya, hay una primera de 2 años y fracción, y otra de 6 años y fracción, y no sé cuántos procesos tenga”, declaró.

Recordemos que, Felipe de Jesús Patjane Martínez, exalcalde de Tehuacán, fue detenido el 15 de noviembre de 2019 en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y recibió 6 años y tres meses de prisión, más la multa de más de 8 millones de pesos.

Esto, debió a que en diciembre de 2018 el sentenciado en su calidad de presidente municipal celebró, sin autorización del Cabildo, cinco contratos de obra pública por un monto superior a 8 millones de pesos.

Ante esta situación, también se determinó la inhabilitación del sentenciado por 15 años para ocupar algún cargo público, participar en adquisiciones, arrendamientos y servicios u obras públicas. Adicionalmente, Patjane tendrá suspendidos derechos civiles y políticos por el tiempo de duración de la pena privativa de la libertad.

Con información de Diario Puntual

