El Plan de Acción Climática será clave para determinar las actividades de mitigación y adaptación para la preservación del medio ambiente y el aire en Pachuca, comentó la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Beatriz Adriana Cruz Gómez.

La secretaria explicó que las tareas para la regulación de la producción avícola, ganadera y el ámbito de movilidad en la capital del estado serán el eje para poder mejorar la calidad del aire, puesto que el dióxido de carbono, el cual es uno de los principales contaminantes, proviene de la quema de combustibles fósiles que realizan los automóviles para funcionar.

Respecto a la aplicación del programa Hoy no Circula en la ciudad, explicó: “Aquí lo que nosotros tenemos que realizar son acciones para disminuir el uso de los vehículos automotores, no decimos que se vaya a aplicar el No Circula, porque hemos visto que esto no es la respuesta a los temas de contingencias ambientales de la actualidad, debemos ir más allá y generar acciones para mejorar la calidad de aire, sin generar un sobreconsumo de unidades móviles”.

Refirió que la mejora de alternativas de movilidad, como son las ciclovías, son parte de los proyectos para incentivar el uso de medios de transporte alternativos; asimismo, involucrar a las autoridades estatales en el otorgamiento de apoyos para la compra de unidades eléctricas, lo cual será a largo plazo, explicó.

Cruz Gómez detalló que espera que el Plan de Acción Climática se haya entregado a inicios del próximo año y así entablar mesas de diálogo con las autoridades estatales correspondientes, generando acciones de manera transversal, involucrando a todos los responsables y que se realicen las acciones de mitigación además de adaptación.

Galilea Monroy I Pachuca