El uso de tintes permanentes, relajantes químicos y productos para alisar el cabello contribuyen a un mayor riesgo de tener cáncer relacionado con las hormonas y tumores de mama, de acuerdo con un artículo publicado este lunes 17 de octubre en el Journal of the National Cancer Institute (JNCI).

Como ejemplo, plantea que las mujeres afrodescendientes utilizan más productos para el cabello, mientras que las latinas usan más maquillaje y cosméticos en comparación con otros grupos raciales y étnicos, lo que incrementa su exposición a sustancias químicas hormonalmente activas.

A las mujeres afrodescendientes se les diagnostica de manera desproporcionada tumores de mama agresivos (triple negativo, inflamatorio), tumores de ovario (carcinoma seroso de alto grado) y tipos de cáncer de útero y endometrio. Además, tienen tasas de supervivencia menores a cinco años y tasas de mortalidad más altas para estos cánceres en relación con las mujeres blancas.

Our new study on hair products and uterine cancer risk is out today in @JNCI_Now .

We found that use of chemical straighteners and relaxers were associated with a higher incidence of uterine cancer. @niehs https://t.co/9Nr0FiMGkU

— Alexandra White (@alexandrajwhite) October 17, 2022