Este lunes 24 de octubre, el multimillonario Rishi Sunak fue designado por los diputados conservadores británicos como su nuevo líder y próximo primer ministro de Reino Unido, en reemplazo de Liz Truss, quien renunció al cargo apenas seis semanas después de asumirlo al profundizar la crisis política y especialmente dentro del Partido Conservador.

Sunak, de 42 años y de origen indio, se alzó como único candidato con suficientes apoyos. Esta decisión, que pone al frente al político, lo convertirá en el primer mandatario del país surgido de una minoría étnica. De acuerdo con agencias, será nombrado este martes 25 de octubre como primer ministro por el rey Carlos III y ofrecerá un discurso televisado hacia las 11:35 horas (10:35 GMT). Finalmente, Truss mantendrá una última reunión con su gabinete y leerá un comunicado. Luego se desplazará al Palacio de Buckingham, donde será recibida por el monarca para presentarle su dimisión.

Su única rival, la ministra de Relaciones Parlamentarias, Penny Mordaunt, no logró el mínimo de 100 apoyos —entre los 357 diputados conservadores— necesarios para presentar su candidatura.

Mordaunt, de 49 años, había quedado sola contra Sunak. Después de que el ex primer ministro, Boris Johnson, descartara el domingo por la noche un muy controvertido retorno político. Anunciando que no postularía a suceder a la dimisionaria Truss, quien lo había remplazado el pasado 6 de septiembre.

Johnson, de 58 años, cuya eventual candidatura dividía profundamente a la formación, aseguró que tenía los apoyos necesarios. Lo anterios, pese a haber sido obligado por los diputados conservadores a dimitir en julio a raíz de una acumulación de escándalos.

Sin embargo, aseguró “no poder gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el Parlamento”. El polémico exlíder estaba de vacaciones con su familia en la República Dominicana cuando Truss anunció su renuncia el jueves, hundida por el caos financiero que causó con sus polémicas políticas fiscales al cabo de solo mes y medio en el poder.

Avanzó su regreso a Londres el sábado para sondear el terreno sobre un posible retorno político al que acabó renunciando.

Marcando un hito en la historia del Reino Unido, Sunak, exministro de Finanzas al que muchos acusan de haber desencadenado con su dimisión en julio la caída de Johnson, será el primer jefe de gobierno. Surgido de una minoría étnica.

Este multimillonario exbanquero, nieto de inmigrantes indios que estudió en las escuelas de la élite británica, se convertirá además en el primer mandatario de religión hindú. En el momento que comienza el Diwali, festividad hinduista muy popular entre la comunidad india británica.

Exbanquero de inversiones que amasó una gran forturna antes de entrar en política en 2015, Sunak está casado con la riquísima heredera india Akshata Murty, hija del confundador del gigante tecnológico Infosys.

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out.

He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine.

We will always be grateful to him for that.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022