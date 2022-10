El colorido de la flor de cempasúchil se observa en plazas de varios municipios de Hidalgo y del resto del país. En Huasca de Ocampo se ofrece en la antesala del Día de Muertos, debido a que es un elemento representativo de las ofrendas.

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en México se estima la presencia de 35 especies de dicha flor, de las 58 referidas para América Latina.

En varios puntos de venta del Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo se ofrece este producto en maceta principalmente, entre los 30 y 40 pesos, según el tamaño y cantidad de flor.

“La traemos de Michoacán y no es de China, la semilla de esta flor es bien mexicana, y es bien fácil distinguirla por sus pétalos. La marigold no huele tanto, y es más pálida, además que no dura tanto, después de Muertos ya se acaba su buena vista y aroma”, refiere un expendedor.