Los dirigentes nacionales de los partidos PAN, PRI y PRD, que en un inicio conformaron la alianza “Va por México”, se reencontraron en Aguascalientes durante la toma de protesta de la gobernadora, Teresa Jiménez Esquivel, quien ganó el último proceso electoral bajo esta coalición. Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano se manifestaron sobre la condición en la que se encuentra la alianza y sus expectativas para el futuro.

El panista, Marko Cortés, fue uno de los primeros en arribar al Congreso de Aguascalientes, donde Jiménez Esquivel tomó protesta. Al ser entrevistado por los medios, manifestó que, desde el PAN, se tiene la confianza de que el PRI se apegará a los compromisos que se establecieron durante la confirmación de la coalición, ya que así se podrá retomar la confianza del partido.

“Nosotros hoy estamos para que los compromisos públicos de la coalición ‘Va por México’, con la sociedad civil, todos los compromisos suscritos como la moratoria constitucional para cuidar el INE, para evitar continúe la fallida estrategia de los abrazos y de militarización del país se honren. Nosotros lo que pedimos es que, de cara a la nación, se honren los compromisos, se cumpla la palabra, la plataforma, eso es lo que permite que se pueda retomar la confianza, porque ese compromiso además tiene mandato popular, millones de mexicanos votaron por la coalición”

Por su parte, el dirigente tricolor, Alejandro Moreno, aseguró que se ha cumplido con la agenda legislativa de la alianza. Por ejemplo, recordó el rechazo a la reforma eléctrica, a las modificaciones de las instituciones independientes y la votación en contra de la militarización de la Guardia Nacional.

“Nosotros estamos muy contentos y trabajando para que la coalición siga construyéndose fuerte, la coalición ha sido eficaz, están trabajando las mesas políticas electorales en las entidades federativas porque está claro que la alternativa para México en un equilibrio y competencia electoral es la fortaleza de la coalición; hay que impulsar coincidencias, hacer a un lado diferencias y seguir para adelante”.

Finalmente, el representante del Sol Azteca, Jesús Zambrano, remarcó que aún existen diferencias entre el blanquiazul y el PRD con la actual dirigencia priista. Sin embargo, dijo que aún existe “otro PRI” que sí quiere seguir trabajando con la alianza en diferentes estados. Por ello, comentó que aún se debe trabajar por un frente político para defender el estado democrático y los equilibrios de poder.

“Más allá de los diferendos nacionales que siguen estando presentes, particularmente del PRD y el PAN con el PRI, con este PRI que encabeza su actual dirigencia nacional, en los estados se sigue platicando, avanzando, y yo que he estado recorriendo la República en estos días, no hay un solo estado en donde no me pare y que no haya gente del PRI que se acerca a decir ‘Zambrano, aquí sí queremos alianza, sí queremos caminar juntos’; hay allí otro PRI diferente de aquel que no cumplió con los compromisos a nivel nacional”