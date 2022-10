Un nuevo informe de varias agencias de la ONU publicado este martes 18 de octubre alerta sobre el deterioro de la salud en mujeres y niños debido a los efectos combinados de la pandemia de covid-19, los conflictos y las crisis climáticas.

Desde el inicio de la pandemia mundial, 10,5 millones de niños han perdido a un padre o cuidador por covid-19.

“En el centro de nuestra promesa no cumplida está la incapacidad de abordar las desigualdades en la raíz de las crisis globales, desde la pandemia hasta los conflictos y la emergencia climática“, dijo el jefe de la ONU, António Guterres.

“El informe describe los impactos de estas crisis en las mujeres, los niños y los adolescentes, desde la mortalidad materna hasta las pérdidas educativas y la malnutrición grave”.

Según los hallazgos del estudio, estas circunstancias agravan el retroceso de las perspectivas de la infancia y la adolescencia y de los derechos de la mujer. Además, demuestra una regresión grave en prácticamente todas las mediciones más importantes del bienestar infantil y en muchos indicadores clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA, EL HAMBRE, EL MATRIMONIO INFANTIL

El informe, titulado Protect the Promise, es publicado por socios globales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, la agencia de salud sexual y reproductiva de las Naciones Unidas, el UNFPA, la Asociación para la Salud Materno, el Recién Nacido y el Niño (PMNCH) y la Cuenta atrás para 2030, como un resumen bianual

Desde el último Informe publicado en 2020 han aumentado la inseguridad alimentaria, el hambre, el matrimonio infantil, los riesgos de violencia de pareja, la depresión y la ansiedad.

El informe estima que el año pasado 25 millones de niños no pudieron vacunarse o no recibieron suficientes vacunas, agravando el riesgo de contraer enfermedades mentales, y que millones de menores no pudieron ir a la escuela durante la pandemia de coronavirus, muchos de ellos durante más de un año.

Con el estudio los organismos llaman a la comunidad mundial a ocuparse de esta tendencia y les insta a seguir invirtiendo en servicios de salud, a abordar todas las crisis planteadas anteriormente y la inseguridad alimentaria, y a empoderar a las mujeres y a los jóvenes de todo el mundo.

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: