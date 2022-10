Brasil se enfrenta a semanas de gran incertidumbre política, tras una primera vuelta que echó por tierra los pronósticos de los sondeos y arrebató a Lula las chances de alcanzar la presidencia sin la necesidad de un balotaje contra Jair Bolsonaro. El expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 años, se impuso con el 48 por ciento de votos al mandatario ultraderechista, con 43 por ciento, pero se quedó lejos de una victoria holgada como preveían los sondeos. Tampoco logró superar el 50 por ciento necesario para evitar una segunda vuelta el 30 de octubre.

La ventaja, de cinco puntos, dejó la definición abierta y proyecta semanas de una campaña intensa y agresiva en un país profundamente dividido, coincidieron analistas consultados por la AFP. Las principales encuestadoras habían proyectado un escenario cómodo para el líder izquierdista, con una ventaja de hasta 14 puntos que arrojaba la posibilidad de una victoria en primera vuelta.

Los números del domingo se correspondieron en cambio con el escenario “optimista” que defendía el equipo de campaña de Bolsonaro, de 67 años, y lo dejan con posibilidades de lograr la reelección.

Citó los casos de Rio de Janeiro, donde el gobernador alineado con Bolsonaro, Claudio Castro, fue reelegido en primera vuelta; Sao Paulo, que tendrá segunda vuelta con un exministro de Bolsonaro como favorito, y Minas Gerais, donde triunfó un gobernador con un perfil anti Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

Los tres estados, del sureste, reúnen el 40 por ciento del padrón electoral. El bolsonarismo salió además reforzado el domingo en las elecciones legislativas y de gobernadores, celebradas en paralelo.

Bolsonaro admitió que “muchos votos” por Lula demostraron una “voluntad de cambio por parte de la población”, afectada por los aumentos de precios, especialmente en productos de la canasta básica.

Pero dijo que demostrará que la economía “se está recuperando” y advirtió que un cambio “puede ser para peor”, poniendo como ejemplo la realidad económica de otros países de América del Sur que eligieron gobiernos de izquierda.

Lula, que había previsto celebrar su victoria en primera vuelta, admitió que tendrá que pelear por cada voto.

El izquierdista había invertido sus últimos días de campaña en un llamado al voto “útil” para derrotar al presidente en primera vuelta. No obstante, el centroizquierdista Ciro Gomes, implacable tanto con Lula como con Bolsonaro, se “deshidrató” en la recta final, quedó cuarto con un magro 3 por ciento y sus votos “resultaron útiles” para Bolsonaro, explicó Adriano Laureno, analista de la consultora Prospectiva.

A esperança do povo brasileiro me deixa muito emocionado. É por isso que digo para vocês que vou ganhar as eleições, para recuperar o direito do povo de ser feliz. O povo brasileiro precisa, merece e tem o direito de ser respeitado outra vez. Vamos em frente, bom dia!

— Lula 13 (@LulaOficial) October 3, 2022