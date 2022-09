“En mi opinión, el hallazgo más interesante para todos sería determinar si esos planetas tienen o no atmósferas”, dice Domagal-Goldman. “[La atmósfera] es indispensable para la habitabilidad. La luna recibe tanta energía solar como la tierra, pero [nuestro satélite] no puede retener su atmósfera y, por consiguiente, no posee mares ni biosfera”.