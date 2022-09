El presidente Municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, encabezó el arranque de obras complementarias en la calle Arroyo de las Culebras, que dará un mejor flujo vehicular, de personas y resolverá temas de inundaciones, desde la calle Lucio de Luna hasta la Avenida Alejandro de la Cruz.

El alcalde, indicó que dicha obra es totalmente sustentable, pues se construirá con concreto permeable, lo cual servirá para reinyectar los mantos acuíferos con el agua de lluvia.

“Es un lugar en donde baja mucha agua y genera inundaciones, por lo tanto, viene a resolver no solo el tema de tránsito si no de flujo de agua de lluvias”.

Antonio Arámbula agregó; “esta obra me la han venido pidiendo desde hace tiempo y requirió de mucha planeación, esperamos que en dos meses la podamos ver consolidada”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, César Medina, explicó que dicha obra consiste en la construcción de filtro permeable, un colector pluvial, tuberías especiales, así como la construcción de 354.65 metros cuadrados de pavimiento permeable y 205 metros lineales de dentellón de concreto, con recurso del Ramo 33 para el Ejercicio 2022, con un monto superior a los 2 millones 34 mil pesos, con un periodo de ejecución de 40 días, informó.

En el lugar estuvieron presentes, vecinos de la zona, los titulares de CAPAS, César García, de Servicios Públicos, Enrique Barba, personal de Obras Públicas, Concertación Social, y Beatriz López, secretaria Particular de Presidencia.