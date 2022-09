El doctor Walid Leonardo Dajer Fadel nació en Mérida, Yucatán. Realizó sus estudios de Cirugía Cardiotorácica en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Hospital General de México. También cuenta con estudios de posgrado en Cirugía Mínimamente Invasiva (Cirugía Toracoscópica) en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Uno de sus principales intereses es la investigación. Por ello se graduó de Harvard Medical School como Fellow del Global Clinical Scholars Research Training Program.

El doctor Dajer es autor de un libro, 21 capítulos y 33 artículos científicos. Ha sido ponente de su trabajo en 48 congresos y reuniones médicas nacionales e internacionales. Cuenta, además, con 148 trabajos de investigación.

Entre sus galardones destaca la Medalla a la Excelencia Medica por la Confederación Internacional de la Salud, otorgado en 2017 en Panamá. Asimismo, recibió el Premio “Amante de México”, de la Fundación Amantes de México, A. C., en noviembre 2016. En 2015 fue condecorado con la Medalla Generación Anáhuac 2015, máxima presea otorgada a profesionales destacados de la Universidad Anáhuac-Mayab.

Además, recibió el Premio al Mejor Residente de Hospital General de México en 2014 como reconocimiento por una labor destacada durante sus estudios como especialista.

En 2012 obtuvo el primer lugar nacional por su trabajo científico de investigación en Cirugía de Tórax por parte de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Ese mismo año también logró el primer lugar con su trabajo de investigación en el Hospital General de México.

DOCTOR WALID DAJER: EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACIÓN

Es un experto en el tratamiento de hiperhidrosis a través de minisimpaticotomía, es decir, la técnica menos invasiva para tratar el sudor excesivo. También destaca su alto grado de especialidad en el tratamiento de padecimientos como cáncer pulmonar, infecciones y tumores torácicos, así como otras cirugías de mínima invasión.

Además es miembro de Sociedades Médicas nacionales e internacionales, entre las que destacan: International Hyperidrosis Society, American College of Chest Physcicians, Society of Thoracic Surgeons, European Association for Cardiothoracic Surgery e International Association for the Study of Lung Cancer.

Asimismo, pertenece a la Sociedad Mexicana de Cirujanos Torácicos Generales, Sociedad Médica del Hospital Médica Sur, Sociedad Médica del Hospital Ángeles Pedregal, Sociedad Médica del Hospital Dalinde y Sociedad Médica del Hospital General de México.

Como especialista en Cirugía Cardiotorácica, con certificación por el Consejo Nacional de Cirugía de Tórax en Cirugía Torácica no Cardiaca, acumula ocho años de experiencia. Esto debido también a su alta especialidad en Cirugía Toracoscópica.

El doctor Dajer comenta que se apasionó por la cirugía cardiotorácica debido a la complejidad asociada con los procedimientos requeridos para resolver enfermedades cardiacas.

Se trata de un área en evolución constante que permite elaborar y aplicar procedimientos mucho menos invasivos. Esto permite, a su vez, ofrecer mejores resultados, reduciendo considerablemente el tiempo de cirugía, lo que representa una menor invasión a los pacientes.

TRATAMIENTO INNOVADOR

“Todo ello se asocia con la satisfacción de experimentar junto a ellos la progresión de su padecimiento de forma positiva. Además, poder compartir su reintegración a la sociedad y a sus actividades profesionales y recreativas.

“Hay una fuerte satisfacción en todo el proceso. También en cada caso de éxito que indudablemente repercute en la calidad de vida de un paciente recuperado”, afirma.

El doctor Dajer también ha destinado buena parte de su práctica médica al tratamiento integral de la hiperhidrosis (o sudor excesivo). Esto le ha permitido desarrollar y aplicar de forma exitosa la técnica quirúrgica menos invasiva para resolver el problema.

“Este trabajo ha evolucionado en la apertura de Hiperhidrosis México, una clínica destinada a ofrecer todas las opciones de tratamiento disponibles, tanto quirúrgicas como médicas. Ofrecemos alternativas enfocadas a la resolución y control del padecimiento, somos la clínica especializada en hiperhidrosis que más pacientes opera y atiende nacionalmente.

“A su vez hemos implementado la aplicación de miraDry, el único tratamiento permanente y no quirúrgico aprobado por la FDA [Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos] Y Cofepris [Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México]. De esta forma se ofrece una solución definitiva del sudor y olor excesivos en la zona axilar, obteniendo resultados altamente satisfactorios”, explica.

NUEVOS PROYECTOS

El éxito de esta clínica ha significado un gran crecimiento personal y profesional para el doctor Dajer, desde donde ha sido testigo de un sólido proceso que cambia la calidad de vida de sus pacientes. “Esto me impulsa continuamente a mejorar y nutrir este proyecto, con especial enfoque en la calidad de atención médica que ofrecemos. Era algo prácticamente inexistente en Latinoamérica. Hoy en día el alcance de nuestra atención no tiene límites gracias a la posibilidad de ofrecer consultas on line”.

Otro campo de la cirugía torácica de gran interés para él son las malformaciones torácicas congénitas, específicamente Pectus-Excavatum (o tórax hundido) y Pectus-Carinatum (pecho de paloma), ya que se trata de condiciones que afectan severamente la calidad de vida de aquellos pacientes que atraviesan la etapa adolescente.

“Con el manejo médico adecuado esto puede resolverse a través de tratamientos médicos que en nuestro país es poco usual que puedan ser aplicados. Se trata de varias técnicas quirúrgicas en las que resulta complejo contar con cirujanos preparados, con la experiencia y la habilidad para abordarlas.

“Mi siguiente proyecto será la creación de una clínica dedicada a la resolución de estos problemas con los más altos estándares de calidad. Se ofrecerán soluciones tanto dentro como fuera del quirófano, lo que es crucial para la positiva evolución y recuperación de los pacientes”, concluye.

¿DÓNDE ENCONTRARLO?

Hospital Médica Sur: Puente de Piedra 150, Torre 2, Consultorio 217. Colonia Toriello Guerra, C. P. 14050. Del. Tlalpan, CDMX, México. Tels: 5554247200 extensión 4266. Sitio web personal y consultas en línea. Sitio web clínica de hiperhidrosis. N