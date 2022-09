La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió en la sesión de este miércoles, el último recurso de nulidad de la elección por la gubernatura de Aguascalientes que faltaba de agotarse.

Se trata del expediente acumulado de los juicios de revisión constitucional JRC-79/2022, JRC-80/2022 y JRC-81/2022, en los que el partido político Morena impugnó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes por la que se confirmó el cómputo final de la elección por la gubernatura del estado, se declaró la validez de la elección y se expidió la constancia de mayoría a la candidata de la coalición “Va por Aguascalientes”, María Teresa Jiménez Esquivel.

Los principales argumentos de Morena para reclamar la nulidad de la elección se encontraba el presunto rebase del tope de gastos de campaña de la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, además de situaciones de “violencia generalizada” que provocaron un clima de riesgo en el desarrollo de la jornada electoral.

Al hacer su análisis, los magistrados electorales de la Sala Superior consideraron que el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes actuó debidamente al resolver el recurso de nulidad de la elección sobre la base de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que la abanderada no rebasó el tope de gastos de campaña.

Asimismo, consideraron que el hecho de que se haya impugnado a nivel federal dicha decisión no impedía al Tribunal local para resolver el medio de impugnación, pues en materia electoral no existe la suspensión de efectos en los actos reclamados, además de que la autoridad fiscalizadora sí tomó en cuenta los gastos que el inconforme alegó que no fueron contabilizados.

Por otra parte, si bien se acreditó la existencia de diversos hechos violentos aislados, los mismos resultaron insuficientes para demostrar un contexto de violencia generalizada en todo el estado, o que se puso en riesgo la emisión del sufragio libre por parte del electorado, de tal manera que las incidencias resultaran determinantes para anular la elección.

Derivado de lo anterior, los integrantes de la Sala Superior del TEPJF determinaron por unanimidad desestimar la totalidad de los agravios señalados por Morena, de tal forma que quedó firme la sentencia que acredita el triunfo de Teresa Jiménez Esquivel como gobernadora de Aguascalientes, mismas que habrá de tomar protesta del cargo el próximo 1° de octubre.