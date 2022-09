El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, durante su conferencia matutina de este viernes, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí sufrió un ataque cibernético. No obstante, minimizó la información hackeada.

“Es cierto. Hubo un ataque cibernético, un robo de información. Mediante mecanismos modernos extraen archivos; pues es gente muy especializada, no cualquiera”, señaló el presidente. A su vez, dijo que la situación no preocupa a su gobierno porque “no oculta información”.

Además, señaló, que toda la información hackeada a la Sedena aunque es veraz, ya “es de dominio público. El que nada debe, nada teme”, dijo.

Dijo que podría haber preocupación “si estuviésemos promoviendo la corrupción, entonces sí, o violando derechos humanos, entonces sí, habría que esconder información”.

López Obrador también se refirió a la información que se refiere a su salud donde se exhibe que padece “angina inestable de riesgo alto, gota e hipotiroidismo”. Dijo: “yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos”, sin embargo, indicó que se encuentra “bien atendido”.

Durante la conferencia también aceptó que a inicio de año tuvo un riesgo de infarto. “Había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron que hay que hacerlo, les pedí unos días. En eso me dio covid”, recordó el presidente.

“GUACAMAYAS” ATACAN SEDENA

Aunque aseguró que se encuentra bien gracias a las atenciones médicas que recibe cada tres meses, dijo que ya tiene preparado su testamento en el que, entre otras cosas, pide que “se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad y que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo de país, garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto que hemos iniciado”, dijo el 24 de enero de este año.

Este jueves, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer durante su programa en Latinus que el grupo de hackers “Guacamayas” le entregó documentos de la Sedena que obtuvo mediante un ataque cibernético. En ellos se revelan padecimientos de salud del presidente, así como operativos contra grupos delictivos.

Loret de Mola aseguró que el grupo de hackers también ha realizado ataques cibernéticos a los gobiernos de Chile, El Salvador, Perú y Colombia.

López Obrador aseguró que el hackeo se logró cuando Sedena trabajaba en un cambio de seguridad para su sistema.

“Es gente muy especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética, tengo entendido que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, por eso creo que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”, dijo el mandatario. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas:

Ejército monitoreó llamadas en tiempo real durante desaparición de los 43: GIEI