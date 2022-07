El papa Francisco desmintió los rumores de que podría renunciar a su cargo debido a sus problemas de salud. Por el contrario, aseguró que pronto podría visitar Ucrania y Rusia, en una entrevista divulgada este lunes.

“Nunca se me ha pasado por la cabeza. De momento no, de momento no. ¡De verdad!”, aseguró el pontífice a propósito de rumores sobre su renuncia. Las declaraciones las hizo durante una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters realizada el sábado en su residencia en el Vaticano.

En las últimas semanas, el fuerte dolor que padece en la rodilla derecha le obligó a posponer un viaje a África previsto para principios de julio. El tema reavivado las especulaciones sobre una posible renuncia, como hizo su predecesor Benedicto XVI en 2013. Aduciendo que le faltaban las fuerzas para desempeñar el cargo.

Francisco reiteró que renunciaría si su salud le impidiera un día dirigir la Iglesia. Interrogado justamente sobre ello, el pontífice respondió: “No lo sabemos. Dios lo dirá“.

El pontífice argentino explicó que sufrió “una pequeña fractura” en la rodilla, que fue tratada con láser y magnetoterapia.

EL PAPA DESMIENTE POSIBLE CÁNCER

El jefe de la iglesia católica también desmintió los rumores de que le habían descubierto un cáncer durante su operación de colon en julio de 2021. Lo cual calificó como “chismes”.

El papa latinoamericano adelantó que “es posible” que viaje a Ucrania “tras su regreso de Canadá”, previsto para finales de julio.

“Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de una forma u otra, pero me gustaría ir a las dos capitales”, es decir a Kiev y a Moscú, dijo.

El papa Francisco expresó su “gran pesar” por no poder realizar el viaje que tenía previsto a la República Democrática del Congo (RDC) y a Sudán del Sur, aplazado indefinidamente en junio debido a sus dolores de rodilla.

“El Señor sabe cuán grande es mi pesar por haberme visto obligado a posponer esta visita tan deseada y esperada”, dijo el papa en un mensaje de vídeo difundido por el Vaticano el sábado.

EXPLOTACIÓN, LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD EN EL CONGO Y SUDÁN

“Pero no perdamos la fe y alimentemos la esperanza de encontrarnos lo antes posible”, añadió. El papa dijo pensar en la RDC, “en la explotación, la violencia y la inseguridad que sufre, sobre todo en el este del país”.

“Y pienso en Sudán del Sur, en el grito de paz de su pueblo que, agotado por la violencia y la pobreza, espera hechos concretos del proceso de reconciliación nacional“.

“Queridos amigos congoleños y sursudaneses, las palabras en este momento no son suficientes para transmitir la cercanía que me gustaría expresarles. Y el afecto que siento por ustedes”, añadió. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: