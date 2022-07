Ivana Trump, primera esposa del expresidente de Estados Unidos y madre de tres de sus hijos, falleció a los 73 años, informó este jueves el multimillonario republicano.

“Estoy muy triste al anunciar a todos los que la amaban, que eran muchos, que Ivana Trump murió en su residencia en Nueva York”, escribió Donald Trump en su red social, Truth Social.

El exinquilino de la Casa Blanca saludó la vida “formidable” de esta exmodelo y esquiadora de ascendencia checa, que fuera su esposa de 1977 a 1992 y con quien tuvo a Donald, Ivanka y Eric. Aunque ambos enfrentaron un duro y millonario divorcio, el exmandatario estadounidense le ofreció a Ivana ser la embajadora de Estados Unidos en la República Checa, oferta que ella rechazó.

“Su orgullo y su dicha venían de sus tres hijos: Donald Jr, Ivanka y Eric”, aseguró el magnate.

En octubre de 2017, algunos meses después de que Trump llegara a la Casa Blanca, Ivana Trump publicó el libro Raising Trump (Criar a los Trump), donde relataba haber enseñado a sus hijos “el valor del dinero, a no mentir, ni a engañar, ni a robar, y el respeto a los demás”.

“Estuve a cargo de criarles antes de nuestro divorcio y tuve la custodia completa tras nuestra ruptura. Yo tomé las decisiones sobre su educación, sus actividades, sus viajes (…) Todos los días, la gente me pregunta cómo crie unos jóvenes tan estupendos. Se quedan maravillados cuando les digo que no había magia en su crianza”, refiere en el libro.

IVANA TRUMP COMO ESCRITORA

Según reveló su hijo Donald Jr., estuvo un año sin hablar con su padre tras la separación. Esta obra no fue la primera bajo la pluma de la esquiadora, pues ya contaba con tres novelas y un libro de autoayuda.

Además, en 2001 comenzó a escribir una columna de consejos para el divorcio en una revista y también tuvo un cameo en la película The First Wives Club (El club de las divorciadas), de la cual se recuerdan las líneas: “Recuerden, chicas: no se enfaden con ellos, quítenles todo”.

Después de Ivana, Donald Trump se casó con la actriz Marla Maples con quien tuvo una hija, Tiffany. Y en 2005, se casó con Melania Trump, madre de Barron, de 16 años. N

(Con información de AFP)