James Caan, quien interpretó a Sonny, el intempestivo hijo mayor de Vito Corleone en El Padrino, y al escritor en el filme de suspenso Misery, falleció a los 82 años, informó este jueves su entorno próximo.

Caan, quien también tuvo roles protagonistas en Mi profesión: Ladrón y Rollerball, fue nominado al Óscar en 1973 por su papel en el clásico de la mafia dirigido por Francis Ford Coppola.

Las redes sociales se inundaron con palabras de pesar y homenajes al actor, cuya causa de fallecimiento no ha sido informada al momento.

Para los internautas esta fue la segunda muerte del actor James Caan, cuando bajo la interpretación de Santino Coreleone fue acribillado a balazos en aquel inolvidable peaje de Long Island. Sin duda, una de las escenas más icónicas de la película dirigida por Francis Ford Coppola, incluso recreada por Los Simpson.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022