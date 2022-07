LOS HECHOS ALEATORIOS

A diferencia de la física tradicional, todos aquellos hechos que observamos cada día son el resultado de la intervención de un gran número de variables que difícilmente podemos tener en cuenta. Sin ir muy lejos, para el hombre es fácil poner un cohete en órbita y que aterrice en un punto exacto en la luna. Pero no es capaz de manejarse con la misma habilidad ante las metas financieras que se pone.

No todo nuestro mundo material es físico y, por ende, no todo puede ser tan fácilmente controlable como lo imaginamos.

Además de lo anterior, tenemos una de las leyes más usadas y sin embargo menos comprendida, que es la ley de probabilidad. Esta establece el estado aleatorio de algunos hechos que por esencia no se pueden controlar, como es el caso de los juegos de azar, las tendencias económicas o la previsión del clima.

LA ILUSIÓN DE CONTROL

El principal problema de lo humano es que tenemos una marcada tendencia a creer de forma errónea que lo hechos aleatorios no son aleatorios, y que podemos influir en ellos solamente porque les prestamos atención. Este fenómeno psicológico se denomina ilusión de control, donde el individuo asume que la sola elección por su parte incrementa la probabilidad de éxito.

Esta ilusión es la que nos mantiene aferrados a hechos, cosas y personas que, aunque sean notablemente desfavorecedores, igualmente nos quedaremos allí creyendo que nos favorecerán a futuro. Lo que más nos ata, sin embargo, es el miedo a la incertidumbre, y no a la certeza de lo que efectivamente tenemos en las manos.

LA INCERTIDUMBRE EN LAS DECISIONES

Desde un punto de vista de la neurociencia, la incertidumbre suele ser el escenario más difuso para la mente, ya que no tiene ninguna referencia de la cual sostenerse. El hipocampo, que es la zona del sistema límbico donde se alojan las memorias a largo plazo y las referencias para tomar decisiones, solo posee memorias. Por ende, no tiene capacidad de hacer más que ofrecer referencias del pasado para guiar ante el futuro incierto.

LA ANSIEDAD ANTICIPATORIA

Se denomina ansiedad anticipatoria al miedo que sentimos ante el futuro, basado en las historias que nos hacemos de este. Es muy común observar cuadros de ansiedad en personas que carecen de límites personales sanos, que suelen decirle que sí a todos, que no establecen prioridades y que se dejan de últimos en su propia vida.

Un escenario muy común en quienes sufren ansiedad anticipatoria es la idea de que el dinero no le va a alcanzar, que va a perder el empleo, que va a perder su casa… y así, va hilando una cantidad de hechos que van como naipes tumbando imaginariamente su propia estabilidad.

Otro escenario claro lo vemos cuando las personas escuchan las noticias que poseen elementos probabilísticos, y los toman como predicciones. Más de una vez me he encontrado a las personas angustiadas porque algo específico va a suceder en la economía, como si ellos no tuvieran ningún tipo de injerencia en sus propias vidas.