Hay que aclarar que la viruela del mono sí existe. No es lo mismo que la viruela, no es consecuencia de la pandemia de covid-19, no es causada por las vacunas, no fue creada y liberada de un laboratorio y no se contagia exclusivamente a miembros de la comunidad LGBTQ+. Cualquiera la puede contraer o transmitir independientemente de su sexualidad.